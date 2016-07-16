Роналду признался в любви к мусульманам

Один из лучших футболистов мира, португалец Криштиану Роналду признался, что испытывает теплые чувства к исламу и мусульманам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на islam-today.ru.
"Мое детство было непростым. У семьи не было денег, нам с братом приходилось делить одну кровать на двоих. В школу я ходить не мог, потому что мои родители не могли ее оплатить. Свои страдания я старался стереть, играя в футбол. На поле я мог выплеснуть всю свою злость. И поэтому когда я жертвую голодным африканским детям деньги, я делаю это не для славы, а потому, что знаю, каково им. Я не могу без слез смотреть на плачущих палестинских детей, у которых на устах мое имя.
Фото с сайта islam-today.ru
Я люблю мусульман потому, что их жизнь упорядочена и похожа на идеальную, а не беспорядочная и хаотичная. Я много знаю об исламе и могу точно сказать, что все, что пишут о нем в последнее время в прессе – подлая ложь", – отметил футболист, слова которого в своем блоге приводит председатель Ассамблеи коренных народов Дагестана Муртуз Гасангаджиев.
Ранее СМИ сообщали, что весной этого года Криштиану Роналду побывал на Западном берегу реки Иордан, где встретился с 5-летним мальчиком, пострадавшим от рук евреев-экстремистов