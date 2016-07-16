В мире
Роналду признался в любви к мусульманам
Один из лучших футболистов мира, португалец Криштиану Роналду признался, что испытывает теплые чувства к исламу и мусульманам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на islam-today.ru.

"Мое детство было непростым. У семьи не было денег, нам с братом приходилось делить одну кровать на двоих. В школу я ходить не мог, потому что мои родители не могли ее оплатить. Свои страдания я старался стереть, играя в футбол. На поле я мог выплеснуть всю свою злость. И поэтому когда я жертвую голодным африканским детям деньги, я делаю это не для славы, а потому, что знаю, каково им. Я не могу без слез смотреть на плачущих палестинских детей, у которых на устах мое имя.

5789caf27d20c1468648178.jpg
Фото с сайта islam-today.ru

Я люблю мусульман потому, что их жизнь упорядочена и похожа на идеальную, а не беспорядочная и хаотичная. Я много знаю об исламе и могу точно сказать, что все, что пишут о нем в последнее время в прессе – подлая ложь", – отметил футболист, слова которого в своем блоге приводит председатель Ассамблеи коренных народов Дагестана Муртуз Гасангаджиев.

5789cb33ae23c1468648243.jpg

Ранее СМИ сообщали, что весной этого года Криштиану Роналду побывал на Западном берегу реки Иордан, где встретился с 5-летним мальчиком, пострадавшим от рук евреев-экстремистов

Популярное

Все
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Премьер-министр проголосовал на референдуме
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

В мире
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Технологии , В мире
Tesla может представить прототип человекоподобного робота к…
Политика , В мире
Польша построила 120 км стены на границе с Беларусью
В мире , Россия
Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]