Роналду стал обладателем "Золотого мяча" 2016 года

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам 2016 года "Золотой мяч", вручаемой журналом France Football. Об этом сообщается на официальной странице издания в социальной сети Twitter, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Всего на звание лучшего футболиста мира 2016 года претендовали 30 игроков. В итоге в первую шестерку вошли исключительно игроки, выступающие в чемпионате Испании. В их числе три форварда испанской "Барселоны": аргентинец Лионель Месси (2-е место), уругваец Луис Суарес (4-е) и бразилец Неймар (5-е), а также французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн (3-ье) и валлийский форвард "Реала" Гарет Бэйл (6-е). Седьмую и восьмую строчки рейтинга заняли игроки английского "Лестера" Рияд Марез и Джейми Варди, на девятой позиции расположился защитник "Реала" Пепе, а замкнул топ-10 голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон", – говорится в информации.
Как отмечается, для Роналду эта награда стала четвертой в карьере, ранее он становился обладателем "Золотого мяча" в 2008-м, 2013-м и 2014 годах. В 2016 году португалец в составе испанского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", с которым стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.