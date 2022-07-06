Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы

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Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Музыка нас связала

В течение семи дней на главной площади областного цент­ра проходит международный фестиваль Qyzyljar Music Fest. В его программе – фольклор, народные танцы, джаз, классическая и популярная музыка.

– Музыкальный фестиваль представит лучшие достижения творческих коллективов, – сказал, обращаясь к многочисленной публике, заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

Зрители аплодировали исполнительскому мастерству военного оркестра Академии Национальной гвардии страны, музыкантов областной филармонии им. Ақана Сері, ансамбля народного танца «Айтуган» из Башкортостана, несравненной скрипачки Айман Мусахаджаевой, певца Мираса Жугунусова и многих других.

Состоялось замечательное выступление итальянского виртуо­за-аккордеониста Марио Стефано Пьетродарки. Сегодня Театр Astana Opera представит на суд зрителей оперный фарс «Шелковая лестница». Завершится фестиваль большим гала-концертом.

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