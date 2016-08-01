Россиянин пытался вывезти из Казахстана голубей

Закон и Порядок
Фото с сайта bryansktoday.ru
Контрабанду пернатых предотвратили казахстанские пограничники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ПС КНБ.

Наряд пункта пропуска "Жайык ж. д." Уральского пограничного отряда при досмотре поезда сообщением Орал – Озинки задержал 54-летнего гражданина России, провозившего 10 голубей без соответствующих документов.

В одном из вагонов поезда стражи госграницы обнаружили коробку, которая служила клеткой для перевозки пернатых. 

Голуби переданы сотруднику ветеринарной службы Таскалинского района.

На южных рубежах страны был задержан гражданин 32-летний Узбекистана, в автомобиле которого был обнаружен тайник с насваем.

"Наряд пункта пропуска "Тажен авто" Бейнеуского пограничного отряда задержал гражданина Узбекистана, который пытался в тайнике провезти мешок насвая. Задержанный следовал из Казахстана на родину на автомобиле "Дэу". При досмотре транспорта был обнаружен мешок насвая, весом около 15–16 килограммов. По факту задержания проинформированы представители Таможенной службы", – указывается в пресс-релизе.

