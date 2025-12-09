Пассажиропоток при этом вырос на 6,5% за 10 месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 10 месяцев года воздушным транспортом перевезено 13,1 млн пассажиров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Министр отметил, что это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным цифровым инструментом при перевозке грузов воздушным транспортом является система e-Freight. На сегодня систему используют все аэропорты и авиакомпании страны. Это соответствует международному стандарту IATA.

«В настоящее время государственными органами прорабатывается интеграционная работа по импортной и экспортной таможенной декларации, фитосанитарному и ветеринарному контролю. Данные работы позволяют добиться полной автоматизации бизнес-процессов», – добавил Нурлан Сауранбаев.

Напомним, ранее по поручению Главы государства открыто прямое авиасообщение столицами Казахстана и Сербии.