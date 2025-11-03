Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию

84
Дана Аменова
специальный корреспондент

Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться два раза в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, КГА

По поручению Главы государства открыто прямое авиасообщение столицами Казахстана и Сербии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтранспорта. 

В торжественной церемонии по случаю запуска рейса приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов, чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Казахстане Владимир Йовчич, а также первый заместитель председателя правления международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Руслан Пыштанов.
Договоренность об открытии прямого сообщения была достигнута в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства иностранных дел РК и Посольства Казахстана в Сербии.

По прибытии самолета в Белград, по поручению Президента Сербии Александра Вучича, казахстанскую делегацию встретили спикер Народной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич и заместитель министра транспорта Верица Ечменица.

«Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами», – отметил в своем выступлении Талгат Ластаев.

Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим. Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. На данном направлении ожидается высокий пассажирский спрос – на борту первого рейса находились 92 пассажира.

Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться два раза в неделю (понедельник, четверг) на современных воздушных судах типа Boeing 737.

 

#авиакомпания #авиарейсы #Сербия #самолеты #SCAT #Минтранспорта

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Минторговли разработало проект по автолизингу для физлиц
Мультимодальные грузоперевозки открылись по маршруту Пекин-…
Новые участки дорог открывают в Астане
Мы строим дороги на 13 тонн на одну ось, а ездим только на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]