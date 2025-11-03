Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться два раза в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, КГА

По поручению Главы государства открыто прямое авиасообщение столицами Казахстана и Сербии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтранспорта.

В торжественной церемонии по случаю запуска рейса приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов, чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Казахстане Владимир Йовчич, а также первый заместитель председателя правления международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Руслан Пыштанов.

Договоренность об открытии прямого сообщения была достигнута в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства иностранных дел РК и Посольства Казахстана в Сербии.

По прибытии самолета в Белград, по поручению Президента Сербии Александра Вучича, казахстанскую делегацию встретили спикер Народной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич и заместитель министра транспорта Верица Ечменица.

«Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами», – отметил в своем выступлении Талгат Ластаев.

Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим. Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. На данном направлении ожидается высокий пассажирский спрос – на борту первого рейса находились 92 пассажира.

Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться два раза в неделю (понедельник, четверг) на современных воздушных судах типа Boeing 737.