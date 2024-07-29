Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%

Обзор железнодорожной отрасли, а также данные по автомобильным грузоперевозкам за первое полугодие представил сайт PrimeMinister.kz , передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первые шесть месяцев этого года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 10 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выросли перевозки химических и минеральных удобрений на 11%, цветных металлов на 9%, черных металлов на 15%, а также других грузов, таких как мука, соль, растительное масло и комбикорм, на 11%.

«Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 млн тонн», - говорится в публикации.

В 2024 году министерство транспорта планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года.

«Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда-Семей, Павлодар-Алматы, Актобе-Атырау и Алматы-Сарыагаш. Также обновятся вагоны на направлениях Павлодар-Туркестан, Караганда-Самара, Караганда-Омск и Костанай-Алматы», сообщается в обзоре.

Реализуются четыре крупных инфраструктурных проекта: «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал», «Бахты – Аягоз» и «обводная города Алматы». В этом году ведутся масштабные ремонтные работы на железнодорожной сети страны, охватывающие 1,4 тыс. км, из которых 570 км требуют полной замены рельсов. Половина работ уже завершена.

Завершается процедура передачи подъездных путей в государственную собственность. Более 600 железнодорожных подъездных путей общей протяженностью 241 км переданы в доверительное управление АО «Центр транспортного сервиса». Разработан и утвержден план мероприятий по приведению подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации.

В первом полугодии 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении составил 3,8 млн тонн, а объем транзитных перевозок – 2,4 млн тонн. Важным событием стало ратификация межправительственного соглашения с Китаем по международным автомобильным перевозкам. Теперь казахстанские перевозчики могут доставлять грузы в промышленные и портовые города Китая и проходить транзитом через другие страны.

В этом году впервые организована тестовая транзитная автоперевозка из Китая в Европу через Казахстан и Каспийское море по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия через морские порты Курык и Баку.

Также внесены изменения в правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении, исключающие человеческий фактор при выдаче разрешений. Был произведен обмен 231 тыс. бланков разрешений с 42 странами мира.