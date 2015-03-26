Рост ВВП Казахстана ускорится в 2016 году – Азиатский банк развития Экономика Ксения Воронина

В основном ежегодном экономическом отчете Азиатского банка развития (АБР) "Прогноз развития Азии" прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) развивающихся стран Азии на уровне 6,3% в 2015 и 2016 годах. В частности, прогнозируется, что рост ВВП Казахстана ускорится до 3,8% в 2016 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АБР.



"Развивающиеся страны Азии сохранят устойчивый рост в 2015 и 2016 годах, которому будут способствовать снизившиеся цены на сырьевые товары и восстановление в основных индустриальных странах", – говорится в новом отчете Азиатского банка развития.



Как пояснил главный экономист АБР Шанг-Джин Вэй, развивающиеся страны Азии вносят значительный вклад в рост мировой экономики.



"Падение цен на сырьевые товары создает возможности для лиц, принимающих решения в сокращении топливных субсидий или инициировании других структурных реформ. Это ключевая возможность для построения основы инклюзивного и устойчивого роста в долгосрочной перспективе", – говорит специалист.



Со времени мирового финансового кризиса в 2009 году вклад развивающихся стран Азии в рост мирового ВВП составлял около 2,3% – около 60% ежегодного 4% роста мировой экономики. Восемь стран региона, в том числе Китайская Народная Республика (КНР), Лаос и Шри-Ланка, демонстрировали почти ежегодно в посткризисный период рост, превышающий 7%.



"Низкие цены на нефть и спад в Российской Федерации снизили рост в Центральной Азии на 1,5% до 5,1% в 2014 году. Ожидается, что в 2015 году рост замедлится в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, так как снижение экспорта нефти ограничивает внутренние расходы. Прогнозируется, что рост ВВП Казахстана может замедлиться до 1,9% в 2015 году и ускорится до 3,8% в 2016 году. Слабая экономика Российской Федерации будет сдерживать экспортные потоки и денежные переводы, что замедлит рост в Армении, Грузии, Кыргызской Республике и Таджикистане. Средний рост в субрегионе прогнозируется на уровне 3,5% в 2015 и 4,5% в 2016 году", – говорится в отчете.

