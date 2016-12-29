​Рождение «крылатого металла»

История



АО «КЭЗ» входит в группу предприятий ERG, в подразделение по производству глинозема и алюминия, которое является девятым крупнейшим поставщиком продаваемого сырья в мире. Компания состоит из двух предприятий – Павлодарского алюминиевого (глиноземного) и Казахстанского электролизного завода, кроме того, включает в себя известняковый и два бокситовых рудника, а также ТЭЦ.

В 1992 году Правительство по указанию Президента РК Нурсултана Назарбаева, не раз поднимавшего вопросы развития цветной металлургии в стране, приняло решение об организации алюминиевого производства в Казахстане с привлечением иностранных кредитов и использованием зарубежных технологий.

Строительство АО «Казах­станский электролизный завод» началось в 2003 году в 13 километрах от Павлодара. В мае 2005 года Президент РК принял участие в закладке первого блока фундамента будущего предприятия.

12 декабря 2007 года состоялось открытие КЭЗ и была введена в эксплуатацию первая очередь производительностью 62,5 тыс. тонн металла в год. Тогда же Нурсултан Назарбаев поднял над головой первый алюминиевый слиток. Позже Лондонская специализированная биржа оценит павлодарский алюминий как металл высшей пробы.

В середине 2008 года был введен второй этап первой очереди. Мощность предприятия составила уже 125 тыс. тонн в год.

25 июня 2010 года в эксплуатацию также досрочно сдали вторую очередь Казахстанского электролизного завода. Его производ­ственная мощность удвоилась и достигла 250 тыс. тонн продукции в год. Выступая на торжественном митинге, Глава государства особо отметил то, что из всех стран СНГ только Казахстан смог возвести такое крупное современное предприя­тие, одно из лучших в мире, где станут работать 1 500 человек. Также было сказано, что теперь есть перспектива создания третьей очереди алюминиевого производства.

Не опуская планку

Введя вторую очередь, коллектив не остановил процесс развития предприятия. В январе 2013 года АО «КЭЗ» выплавило миллионную тонну алюминия. Осенью 2014 года цех по производству электродов выпустил пробную партию «зеленых» анодов, а в августе следующего года вышел на полную произ­водственную мощность. В организации этого процесса Нурсултан Назарбаев принял активное участие, да и вообще КЭЗ – это его детище.

Завод построен по самой современной технологии и оснащен передовым оборудованием известных мировых фирм. Здесь применяется прогрессивная методика предварительно обожжен­ного анода – самая передовая и экологически безо­пасная из существую­щих в настоящее время технологий производства алюминия. Используются высокоамперные электролизеры GP-320 и GP-330.

Еще до выхода на полную мощность предприятие начало работать над снижением энерго­потребления. Эффективность производства алюминия на Казахстанском электролизном заводе характеризуют такие показатели, как выход по току, который сегодня составляет 93%, а также расход электро­энергии, который на КЭЗе ниже 13 000 кВт на тонну алюминия. Эти показатели являют­ся одними из лучших в мире.

Перспектива развития

В рамках снижения себестои­мости одним из основных этапов, реализованных в 2015 году, является выход на проектную мощность анодного производства, что позволило снизить себестоимость алюминия на 10%, а с учетом планируемого использования прокаленного кокса Павлодарского нефтехимического завода себестоимость алюминия будет снижена еще на 5%.

Предприятие восстанавливает производственную мощность, сниженную в 2014 году в связи с мировым экономическим кризисом. В планах на 2017 год – работать на полную проектную мощность. Все силы завода будут направлены на решение задачи по увеличению объемов производства до 232 тыс. тонн алюминия в 2016 году и возможному увеличению объе­мов производства до 250 тыс. тонн в 2017-м.

Третья очередь КЭЗа аналогична существующим в плане унификации оборудования. Будут построены новые мощности по электролизу, расширено или возведено новое литейное отделение и анодное производство, планируется использование электролизеров с силой тока 360 кА. Новые электролизеры – более производительные, они станут давать больше металла за счет работы на более высокой силе тока.

В настоящее время рассмат­ривается возможность выпуска на территории Казахстанского электролизного завода алюминиевых сплавов. Это создаст условия для появления производств по их дальнейшей переработке и выпуску товаров народного потребления.

Здесь может возникнуть воп­рос: где КЭЗ найдет специалистов для третьей очереди и родственных производств? Ответ таков: если прежде высоко­квалифицированных работников приглашали на завод из соседних государств, то в настоящее время практически весь технологический персонал составляют казахстанцы, подготовленные АО «Казахстанский электролизный завод» по программе обучения кадров.

Рынок сбыта

Благодаря отличному качеству алюминий, производимый АО «КЭЗ», является востребованной продукцией как на мировом, так и на внутреннем рынках. На сегодня 90% павлодарского алюминия поставляется на экспорт. Наиболее крупными потребителями КЭЗа являются заводы Российской Федерации, Украины, Беларуси, Азербайджана и Узбекистана. Алюминий КЭЗа также реализуется в Италию, Бразилию, Черногорию, Болгарию.

Предприятия России сегодня – ключевые зарубежные потребители павлодарского металла. Только с начала нынешнего года в РФ экспортировано уже 25% алюминия марки KAS (торговая марка алюминия, произведенного на КЭЗе, зарегистрированная на Лондонской бирже металлов). Основные потребители – Волго­градский алюминиевый завод и Новотроицкий завод хромовых соединений, ВМК Инвест, Фора-Металл, ФормаТех.

Что касается внутреннего рынка, то здесь объем поставок составляет около 10% от общего объема реализации. Крупными потребителями в Казахстане являются АО «Казэнергокабель», ТОО «Профиль Metals Ltd.», ТОО «Алюгал».