Рождественская сказка: казахстанские артисты балета отправятся на гастроли в ОАЭ

Балетная труппа «Астана Опера» возвращается в Дубай на бис со спектаклем «Щелкунчик»

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Балетная труппа «Астана Опера» вновь отправляется на гастроли в Дубай с балетом «Щелкунчик» Петра Чайковского в постановке легендарного хореографа Юрия Григоровича, сообщает Kazpravda.kz

После грандиозного успеха спектакля в прошлом году, дубайский театр вновь пригласил казахстанскую труппу во главе с художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера» звездой мирового балета Алтынай Асылмуратовой.

В этом году театр подготовил шесть показов – 19, 20, 21 и 22 декабря, которые пройдут на сцене «Дубай Опера» при поддержке МКИ РК. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под руководством итальянского маэстро Джузеппе Акуавива.

Напомним, что театр расположен в самом сердце Дубая, в районе, который называют «самым престижным квадратным километром». В театральном сезоне 2024-2025 годов на сцене «Дубай Опера» проходит более 50 постановок ведущих международных творческих коллективов.

Здесь выступали такие коллективы, как театр Ла Скала, Римский оперный театр, Венгерская государственная опера, Китайский национальный балет и другие.

Директор «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров отметил, что гордится тем, что «Астана Опера» становится связующим культурным звеном между Казахстаном и другими странами, демонстрируя высокий уровень мастерства артистов РК.

«Для любого театра престижно, когда его приглашают, значит, коллектив востребован, а также его постановки имеют высокий уровень. И это действительно так, потому что в прошлом году мы получили очень много положительных откликов после спектаклей. Все дни выступлений казахстанской труппы в зале «Дубай Опера», рассчитанном на 2 000 мест, был аншлаг, причем он не смог вместить всех желающих, настолько большой был ажиотаж вокруг гастрольных выступлений столичного театра. В этом году желающих познакомиться с нашим творчеством не меньше, поэтому для нас это очень ответственные выступления», – подчеркнул он.

Народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова отметила, что гастроли – мощный стимул для артистов, а также – возможность показать свое мастерство международной аудитории, возможность роста и обмена опытом.

«Это всегда шаг вперед, потому что каждая поездка – это особый импульс для творчества. Кроме того, это укрепляет культурные связи, ведь искусство, как мостик, объединяет людей, и мы счастливы быть частью этого процесса. Нас вдохновляет то, что наш труд и творчество востребованы и интересны зрителям за пределами театра «Астана Опера». Это дарит силы и желание развиваться дальше», – отметила народная артистка России художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова.

Постановка Юрия Григоровича, одного из величайших хореографов современности, превратила «Щелкунчика» Петра Чайковского в шедевр балетного искусства. Спектакль рассказывает волшебную рождественскую историю, а также раскрывает такие философские темы, как любовь и взросление.

Говоря словами критиков, «в мировой музыкальной литературе нет примера, отвечающего процессу созревания души у девочки, играющей в куклы, до первых зорей любви сквозь мечты о храбром, мужественном герое – процессу «воспитания чувства».

Отдельные номера, созданные хореографом, вызывают огромные эмоции как у взрослых, так и у детей: танец снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец «чай» и арабский танец «кофе».

Действительно классическая хореография, символизм, сказочные образы и художественное оформление Симона Вирсаладзе делают этот балет поистине незабываемым.

К слову, о величайшем художнике говорят, что он «одевал танец». Корабль, пушка большая и малая, хлопушки, барашки, веера, около 200 костюмов демонстрируют яркую богатую цветовую палитру.

В репертуаре театра этот балет идет уже ровно 10 лет и перед гастролями над ним вместе с труппой «Астана Опера» трудились ассистенты Юрия Николаевича Григоровича – Руслан Пронин и Оксана Цветницкая, чтобы хореография оставалась в первозданном виде.

В эти четыре декабрьских дня свое мастерство будут демонстрировать ведущие солисты театра, заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева, Бактияр Адамжан, Еркин Рахматуллаев, лауреаты международных конкурсов Шугыла Адепхан, София Адильханова, Диас Курмангазы, которые будут жить на сцене в образах Мари и Щелкунчика-Принца, перенося публику в мир сказки и волшебства.