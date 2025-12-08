Это создавало прямую угрозу здоровью более трех тысяч детей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прокуратуре Алакольского района области Жетісу провели анализ соблюдения законодательства при хранении и утилизации опасных отходов в учреждениях образования, сообщает Kazpravda.kz

Согласно санитарным правилам, неисправные ртутьсодержащие лампы должны храниться в отдельном, недоступном для учащихся помещении, и не допускается их выброс в мусоросборники (Приказ министра здравоохранения РК №76 от 05.08.2021 г.).

В ходе анализа было установлено, что в ряде школ и государственных детских садах 436 вышедших из строя ртутьсодержащих ламп длительное время хранились в непредусмотренных местах: в подвалах и складах. Это создавало прямую угрозу здоровью учащихся и работников.

«По результатам рассмотрения акта надзора выявленные нарушения были полностью устранены: опасные отходы вывезены в установленном порядке. Таким образом, были защищены права 3 458 граждан, в том числе 2 947 учащихся и 511 работников», – проинформировали в региональном надзорном органе.

Прокуратура области Жетісу продолжит работу по обеспечению безопасности детей и их конституционного права на здоровую среду, добавили в пресс-службе.