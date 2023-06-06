Рухлядь исправно работать не станет

Увы, сейчас электрические сети и подстанции в регионе повсеместно изношены настолько, что при каждом «чихе» погоды население остается без электричества. Отсутствие света стало самой часто обсуждаемой темой в соцсетях. Граждане шутят: «Ветер усилился! Ждите «приключений» со светом!» И эти «приключения» не заставляют себя ждать.

Как сообщают в акимате области, на балансе АО «Кызылординская региональная электрораспределительная компания находятся более 10 тыс. км элект­рических сетей и около 1 800 вспомогательных транс­форматорных станций. На сегодня 70% из них изношены.

По предварительным расчетам, для снижения уровня износа электрических систем с 70 до 30% потребуется 153 млрд тенге. На подстанции, нуждающиеся в первичном ремонте, необходимо около 1,6 млрд. На второй этап срочных работ – 1,5 млрд.

Для региона, годовой бюджет которого составляет около 600 млрд тенге, эти срочные расходы – не столь уж глобальные суммы, тем более можно получить деньги из республики, обосновав расходную статью. Проблема не в финансах, а в бессистемности и том, что целый сегмент хозяйства оказался доведенным до ужасающего состояния.

К счастью, работы по исправлению ситуации уже начались, и сразу по нескольким направлениям. Для крупного райцентра Жанакорган, например, в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» на модернизацию электросетей выделяется в несколько траншей 3,4 млрд тенге, в нынешнем году из этой суммы намечено потратить 900 млн.

Начаты строительно-монтажные работы по качественному электроснабжению аула Амангельды Сырдарьинского района региона.

– В Министерство энергетики направлена бюджетная заявка на финансирование проекта по реконструкции подстанции в поселке Шиели, – сообщили в акимате области. – Из областного бюджета выделены средства на модернизацию 32 километ­ров электросетей, трансформаторных станций, реализацию второго этапа проекта по элект­роснабжению левобережья Кызылорды.

Хочется верить, что все намеченное будет сделано качественно и «без света» больше не будет устойчивым выражением про коммунального сатану.

Шансы есть, ведь еще десятилетие назад предельно изношенными были, например, тепловые сети Кызылорды и райцентров. И жалобы людей на отсутствие тепла в домах в холода шли потоками. Денег на модернизацию теплосетей ушло много, но вопрос сдвинулся с точки и сейчас коммуникации изношены на 47%.

В текущем году планируется снизить этот показатель до 44,1%. Лето предстоит жарким – в рабочем смысле этого слова.