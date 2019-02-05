​«Рука Бога» от Агуэро

В чемпионате Англии все команды стараются либо догнать, либо сдержать наб­равший ход «Ливерпуль», которому в нынешнем году прочат чемпион­ство. Так, идущий на 2-м месте «Манчестер сити» даже не пос­теснялся исполнить небольшой трюк под названием «рука Бога», который дважды в своей карьере использовал легендарный аргентинский футболист Марадонна.

В первый раз южноамериканец исполнил его в 1/4 финала чемпионата мира, проходившего в Мексике в 1986 году, против сборной Англии, а во второй раз – в 1990-м в Италии против сборной СССР. Правда, многие называют этот финт еще и «рукой Дьявола», и с этим, наверное, согласны игроки лондонского «Арсенала», которые в воскресенье проиграли в гостях «Манчестер сити» – 1:3.

Все 3 гола забил соотечественник Марадонны – Серхио Агуэро, который после матча признался: «Нам было важно победить. В прошлом туре я забил быстрый мяч, но мы проиграли. Сегодня же очень доволен. В моменте с третьим голом сначала подумал, что мяч ударился мне в грудь, но потом посмотрел повтор и увидел – это была рука».

«Манчестер сити», набрав 59 очков, отстает теперь всего на 2 очка от «Ливерпуля», который вчера вечером сыграл в гостях против столичного «Вест Хэм Юнайтед», а в середине недели неожиданно сгонял ничейку у себя дома с «Лестер сити» – 1:1.

В первенст­ве Испании уже 4-ю победу кряду одержал мадридский «Реал». В последнем туре «Королевский клуб» разгромил на своем поле «Алавес» из Витории и еще на несколько шагов приблизился к идущим на 1-м и 2-м местах «Барселоне» и землякам из «Атлетико». Причем лидеры Примеры, наверное, не прочь поиграть в «кошки-мышки» с самым титулованным клубом планеты.

Каталонцы у себя дома разош­лись с миром с «Валенсией» – 2:2, а «матрасники» из Мадрида и вовсе потерпели поражение в Севилье от местного «Бетиса» – 0:1. Если так продолжится и дальше, то «Реал» вполне может не только поменять свое 3-е место на 2-е, но и замахнуться на 1-е.

В итальянской «Серии А» у Криштиану Роналду появился очень достойный соперник. Им стал новичок «Милана» Кшиштоф Пёнтек, решивший с первых же дней отрабатывать вложенные в него 35 млн евро. Польский нападаю­щий дебютировал в основе «россонери» в матче Кубка Италии с «Наполи» и сразу же сделал дубль, а теперь забил и в гостевой игре 22-го тура с римской «Ромой».

Пёнтек продолжает преследовать Криштиану в борьбе за звание лучшего снайпера чемпионата. На его счету уже 14 голов – всего на 3 меньше, чем у португальца.

Тем не менее не стоит особо переживать за Роналду, ведь в последнем матче за туринский «Ювентус» против «Пармы» он оформил очередной дубль, правда, это не особо помогло его коман­де – поединок закончился со счетом 3:3. «Старая синьора» с 60 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, на 2-м месте идет неаполитанский «Наполи», на 3-м расположился миланский «Интер», а на 4-м – «Милан».

В Германии в минувшем туре оступились все лидеры «Бундес­лиги». Так, идущая на 1-м месте дортмундская «Боруссия» во Франкфурте-на-Майне сыграла вничью (1:1) с «Айнтрахтом». Расположившаяся на 2-м еще одна «Боруссия», но уже из Мёнхенгладбаха, в Гельзенкирхене была разгромлена местным «Шальке-04» со счетом 0:2, а занимаю­щая 3-ю позицию мюнхенская «Бавария» потерпела не менее сокрушительное поражение (1:3) на выезде от «Байера» из Леверкузена.

Неудачно завершилась неделя и для лидера первенства Франции парижского «ПСЖ». «Столичные принцы» потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Лио­ну» – 1:2. Тем не менее у ПСЖ все еще 56 очков, тогда как у «Лио­на», идущего на 3-м месте, в турнирной таблице всего 43. На 2-м же месте расположился «Лилль» с 46 баллами, клуб в последнем туре разгромил дома «Ниццу» – 4:0.

Кстати, что касает­ся не европейского футбола. Самое большое событие в игре № 1 произошло в Азии, где впервые в истории континента чемпионом стала сборная Катара. Команда из этой арабской страны в финале Кубка Азии обыграла Японию.

Решающий матч турнира прошел в Абу-Даби и завершился со счетом 3:1. Представители Страны восходящего солнца впервые уступили в финале – ранее у них было 4 победы.

Отметим, что Кубок Азии-2019 в ОАЭ стал первым, в котором участвовали 24 сборные. Ранее турнир проводился раз в два года, но теперь проходит раз в четыре. Напомним, что Катар станет хозяином следующего чемпионата мира – турнир 2022 года окажется для него дебютом на мундиалях.