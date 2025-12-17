Руками к надежде

Закон и Порядок
0
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В торговом центре «Arai City MALL» состоялась выставка-ярмарка изделий, изготовленных руками осужденных исправительной колонии №60

Фото Данагуль Достановой

Благотворительную акцию в поддержку жертв бытового насилия в рамках продвижения идеологемы «Закон и Порядок» инициировало МВД РК, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области Данагуль Достанова, часть выручки от реализованной на ярмарке продукции выделена кризисным центрам для женщин и детей, пострадавших от бытового насилия.

По данным главного специалиста группы организации труда осужденных ДУИС, подполковника юстиции Бахыта Абиловой, на торги были выставлены различные изделия из дерева.

- В производственной зоне учреждения работают 19 предпринимателей, которые обеспечивают трудовую занятость осужденных, - сказала Бахыт Абилова. – Это тоже один из способов адаптации к труду для осужденных. На акции «Руками к надежде» вниманию горожан были представлены деревянные игрушки, посуда, сувениры и другие декоративные изделия. Подобные благотворительные мероприятия продолжатся и в дальнейшем.

Отметим большой интерес к изделиям жителей и гостей города.

- Купила для себя два астау из предметов кухонной утвари, - говорит одна из покупательниц. – Буду очень рада, если хоть немного внесла свой вклад в благотворительную акцию.

 

#ярмарка #осужденные #благотворительность

