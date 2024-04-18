Рукодельницы-волонтеры украшают столичные парки в технике ярнбомбинг

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В Астане еще далеко до буйной зелени и ярких цветочных клумб. «Так сотворим же весну своими руками», – решили дамы элегант­ного возраста из общественного фонда «Путь мастерства». И взялись за клубки и спицы.

Украшать деревья в столичном парке «Жеруйык» они принялись не сразу, а только после того, как собственноручно навели там порядок, вместе со всеми приняв участие в субботнике в рамках экологического месячника «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». А когда глаз нарадовался на ухоженную территорию, бабушки основательно взялись за ландшафтный дизайн и в буквальном смысле сделали из пока еще «голого» парка волшебный лес с помощью того самого ярнбомбинга..

А что это вообще за зверь такой – ярнбомбинг?

– Это форма уличного искусства, при которой пространства украшаются яркими элементами из пряжи и ниток. Ярнбомбинг еще называют «вязаное граффити», или «граффити-ниттинг». Наши дамы с энтузиазмом и теплом связали декорации для украшения деревьев, которые теперь радуют глаз прохожим, – рассказала о «вязаной» акции руководитель общественного фонда «Путь мастерства» Рахима Мукушева. – Планируем и дальше расцвечивать городское пространство, наводя чистоту и порядок. Считаю это хорошим примером для подрастающего поколения – через труд можно творить добро и дарить радость.