Этот тренинг организовал Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Участники обучения с помощью специальной программы-тренажера на компьютере создавали свои виртуальные школы, определяли приоритетные направления в работе, решали возникающие проблемы.

Побыть создателями школ и ее руководителями в виртуальной реальности, как оказалось, участникам тренинга понравилось, ибо это и интересно, и полезно в профессии.

– Игра, по сути, была команд­ная, – рассказала директор школы-лицея № 123 им. Т. Жургенова Жалагашского района Ляйля Шоменова. – Мы, советуясь и объединяя усилия, привлекали, например, партнеров для решения финансовых вопросов учреж­дения, анализировали сильные и слабые стороны менеджмента. Каждый из настоящих руководителей, думаю, четко понял, где и что в своей работе он может улучшить. Учителя же увидели, что совсем непросто отвечать за работу современной школы.

А управление современной школой – это, как учили на тренинге, создание качественной образовательной среды с учетом потребностей учащихся, родителей и общества, развитие профессиональных навыков педагогов, эффективная организация учебного процесса в соответствии с современными требованиями.