Руководство АО "Әскери құрылыс" подозревают в хищении почти 600 млн бюджетных тенге

Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении руководства АО "Әскери құрылыс", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Досудебное расследование проводилось в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Е. Тажиденова и других. К уголовной ответственности привлекаются 11 человек.

"В их числе – родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи", – детализировали в Антикоре.



По данным ведомства, общая сумма ущерба составила 596 млн тенге. Для его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем.



Обвиняемые преданы суду.