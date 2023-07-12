Руководство АО "Әскери құрылыс" подозревают в хищении почти 600 млн бюджетных тенге

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило досудебное расследование в отношении руководства АО "Әскери құрылыс", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

Досудебное расследование проводилось в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Е. Тажиденова и других. К уголовной ответственности привлекаются 11 человек.

"В их числе – родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи", – детализировали в Антикоре. 

По данным ведомства, общая сумма ущерба составила 596 млн тенге. Для его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем.

Обвиняемые преданы суду.

#деньги #хищение #коррупция #бюджет #Әскери құрылыс

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