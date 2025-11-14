Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Bros», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Приговором суда организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.