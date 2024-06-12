Ряд улиц Астаны перекроют 16 июня из-за марафона

Фото: акимат Астаны

В этом году на старт выйдут 6 тысяч человек из более 20 стран мира. На время проведения забега будет частично перекрыто движение на дорогах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Движение будет открываться поэтапно, и к 10 часам утра его полностью восстановят.

Маршрут забега проложен от EXPO через знаковые достопримечательности города, мимо монумента «Байтерек», торгового центра «Хан Шатыр», Дворца Независимости, Ботанического сада, Дворца мира и согласия, Абу-Даби Плазы и Национального музея.

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

- движение по ул. Туркестан от улицы 28/4 до ул. Сыганак будет перекрыто с 06:30 до 07:30 часов;

- движение по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. Ж. Нажимеденова будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

- движение по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсыздык будет перекрыто с 07:10 до 08:35;

- движение по пр. Тауелсыздык от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынулы будет перекрыто с 07:20 до 08:00;

- движение на участке дороги ул. Туркестан от ул. Сыганак до ул. Кунаева будет перекрыто с 06:35 до 08:45;

- движение по ул. Кунаева от ул. Туркестан до пр. Туран будет перекрыто с 07:30 до 09:00;

- движение по ул. Кунаева вокруг территории ТРЦ «Хан Шатыр» будет перекрыто с 07:35 до 09:05;

- движение по ул. Достык от ул. Туран до ул. Акмешит будет перекрыто с 07:45 до 09:15;

- движение по ул. Акмешит от ул. Достык до ул. Туркестан вокруг МВЦ «EXPO» будет перекрыто с 07:05 до 10:00.

В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ «EXPO») на автобусе до пересечения ул. Рыскулова и пр. Мангилик Ел.