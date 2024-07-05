Ряд важных законов подписал глава государства

Указы и распоряжения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба президента сообщила о подписании главой государства ряда законов, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Так, подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Кроме того, подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации».

Тексты законов публикуются в печати.

#президент #подписание #законы

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