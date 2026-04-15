Ряду депутатов и сотрудников аппарата Сената вручили госнаграды

По указу Президента они были награждены за заслуги в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан, активную общественную деятельность и безупречную государственную службу, а также за значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие страны и укрепление межэтнического согласия

В Сенате прошло торжественное собрание, на котором обсудили итоги республиканского референдума о принятии новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Председатель палаты подчеркнул, что этот референдум стал по-настоящему историческим событием. Он отметил, что поддержка президентской конституционной реформы более чем 87% проголосовавших граждан фактически закрепила принятие нового Основного Закона Республики, что является важным шагом на пути к процветанию независимого Казахстана.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что конституционная реформа стала логичным продолжением масштабных преобразований, инициированных Главой государства. В этой связи принятая Конституция отвечает требованиям современности и в то же время является продолжением многовековой истории развития государственности.

«Конституционная реформа, инициированная Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, ознаменовала новый этап развития Казахстана. Принятый Основной закон призван вывести политическую систему на качественно новый уровень. Также определены эффективные механизмы укрепления взаимного доверия между государством и обществом, что формирует новую парадигму развития страны. Особо следует отметить, что в Конституции приоритетной задачей определена защита прав и свобод граждан. Кроме того, предусмотрены нормы, обеспечивающие баланс между ветвями власти. В целом новая Конституция заложила прочную правовую и политическую основу долгосрочного успешного развития страны. Это важнейший шаг на пути к дальнейшему процветанию Казахстана», – сказал спикер Палаты в своем выступлении.

Новый Основной закон, как было отмечено, закрепляет правовую основу для реализации идеи Справедливого Казахстана в полной мере, а одним из его ключевых концептуальных изменений становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства.

«Самое главное - общество не было равнодушным к конституционной реформе. Подавляющее большинство граждан поддержали новый Основной Закон, который станет прочной основой процветания нашего государства. Результаты референдума показали, что народ чувствует ответственность за будущее страны. Также еще раз продемонстрировано высокое доверие граждан к реформам Главы государства. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи, вытекающие из новой Конституции. Наша главная цель - качественная реализация инициированных Президентом реформ, наполнение принципов, определенных новым Основным Законом, конкретным содержанием, реализация идеи Справедливого Казахстана через принятие соответствующих законов. Это общая задача, общая ответственность депутатов», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, ряду депутатов Сената и сотрудников аппарата палаты спикер Сената вручил государственные награды.

Так, орденом «Барыс» ІІІ степени награждены сенаторы Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип, орденом «Парасат» – Галиаскар Сарыбаев и Ольга Булавкина, орденом «Құрмет» – Руслан Рустемов, руководитель аппарата Сената Максим Споткай, заместитель руководителя аппарата Сената Адай Баймуканов, руководитель отдела Бакытгуль Тулеуова, заместитель руководителя пресс-службы Еламан Коныр.

Кроме того, ряду сотрудников аппарата были вручены медали «Ерен еңбегі үшін», а также Благодарственные письма от имени Президента.

