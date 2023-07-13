Рыбакина назвала причину поражения в 1/4 финала Уимблдона

Спорт, В мире
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Спортсменка призналась, что ее подача не была великолепной. Также повлияло то, что она не видела статистику - обычно это ее оружие, и в этот раз оно не очень хорошо работало.

Фото: vesti.kz

Третья ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала поражение от представительницы Туниса Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Рыбакина, являвшаяся действующей чемпионкой турнира, уступила Жабер в трех партиях со счетом 7:6, 4:6, 1:6.

"Очень жаль. Тяжелый был матч, но я все равно думаю, что для меня это были хорошие две недели. На мой настрой не повлияло, что трибуны больше болели за Онс. Я особо не фокусировалась на трибунах. Конечно, знала с прошлого года, что Онс будут больше поддерживать, но это не изменило мое настроение или настрой на матч. По сравнению с прошлым годом, она принимала лучшие решения. У меня и в этот раз тоже было много шансов, особенно во втором сете. Но моя подача не была великолепной. Не видела статистику, но обычно это мое оружие, и сегодня оно не очень хорошо работало. Но она сегодня точно играла хорошо, особенно в важные моменты, это и определило результат", - сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона - 2023 Жабер встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.

#турнир #Рыбакина #причины #Уимблдон #четвертьфинал #поражение

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