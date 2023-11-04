Рыбакина покидает итоговый турнир WTA

Фото: WTA

Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA в Канкуне. В последнем матче группового этапа она уступила первой ракетке мира Арыне Сабаленка 2:6; 6:3; 3:6.

Таким образом из группы Bacalar в полуфинал вышли Сабаленка и американка Джессика Пегула.

Из группы Chetumal в 1/2 финала вышли Ига Швёнтек (Польша) и Коко Гауфф (США).

Итоговый турнир WTA проходит в мексиканском Канкуне.

Рыбакина – первая казахстанская теннисистка, принимавшая участие в Итоговом турнире.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов США.