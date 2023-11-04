Рыбакина покидает итоговый турнир WTA
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Вахитов Елдос
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Определились все полуфиналистки престижного состязания, передает Kazpravda.kz
Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA в Канкуне. В последнем матче группового этапа она уступила первой ракетке мира Арыне Сабаленка 2:6; 6:3; 3:6.
Таким образом из группы Bacalar в полуфинал вышли Сабаленка и американка Джессика Пегула.
Из группы Chetumal в 1/2 финала вышли Ига Швёнтек (Польша) и Коко Гауфф (США).
Итоговый турнир WTA проходит в мексиканском Канкуне.
Рыбакина – первая казахстанская теннисистка, принимавшая участие в Итоговом турнире.
Призовой фонд турнира – 9 млн долларов США.