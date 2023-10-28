Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Состязания восьми лучших теннисисток планеты стартуют в воскресенье, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: WTA

Елена Рыбакина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, попала в группу Bacalar вместе с первой ракеткой мира Арыной Сабаленка, Джессикой Пегулой (США) и Марией Саккари (Греция).

В группе Chetumal сыграют Ига Швёнтек (Польша), Коко Гауфф (США), Маркета Вондроушова (Чехия) и Онс Жабер (Тунис).

Занявшие в своих группах первые два места теннисистки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне.

Рыбакина – первая казахстанская теннисистка, принимающая учатие в Итоговом турнире.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов США.

#теннис #Елена Рыбакина #WTA #итоговый турнир WTA

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