Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Состязания восьми лучших теннисисток планеты стартуют в воскресенье, передает корреспондент Kazpravda.kz
Елена Рыбакина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, попала в группу Bacalar вместе с первой ракеткой мира Арыной Сабаленка, Джессикой Пегулой (США) и Марией Саккари (Греция).
В группе Chetumal сыграют Ига Швёнтек (Польша), Коко Гауфф (США), Маркета Вондроушова (Чехия) и Онс Жабер (Тунис).
Занявшие в своих группах первые два места теннисистки выйдут в полуфинал.
Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне.
Рыбакина – первая казахстанская теннисистка, принимающая учатие в Итоговом турнире.
Призовой фонд турнира – 9 млн долларов США.