Рыбакина попала в одну группу с первой ракеткой мира на Итоговом турнире WTA

Фото: WTA

Елена Рыбакина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, попала в группу Bacalar вместе с первой ракеткой мира Арыной Сабаленка, Джессикой Пегулой (США) и Марией Саккари (Греция).

В группе Chetumal сыграют Ига Швёнтек (Польша), Коко Гауфф (США), Маркета Вондроушова (Чехия) и Онс Жабер (Тунис).

Занявшие в своих группах первые два места теннисистки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне.

Рыбакина – первая казахстанская теннисистка, принимающая учатие в Итоговом турнире.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов США.