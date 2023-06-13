С 1 июля повысят зарплату лесникам в Казахстане

По словам министра экологии, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом в течение четырёх лет.

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Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысят зарплату. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

По её словам, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырёх лет. Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров. К 2027 году материально-техническую базу планируется обновить на 100%.

"На лесное хозяйство в стране выделено 8,1 млрд тенге. На систему раннего обнаружения пожаров предусмотрено 4,1 млрд тенге. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование", - сказала Сулейменова.

Специальная комиссия определит точную сумму ущерба, нанесенного пожаром, добавила министр.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай и составить соответствующее заключение.