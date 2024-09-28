С 10 октября в широкий прокат выходит фильм «Qajymuqan»

Режиссер Канагат Мустафин начал работу над сценарием исторического фильма в 2012 году, а съемки стартовали в 2020 году. В результате он провел более 10 лет исследований, чтобы представить эту уникальную историю на большом экране, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Фильм создан при поддержке министерства культуры и информации РК и государственного центра поддержки национального кино.

Кажымукан Мунайтпасов – первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе. Он многократно побеждал на мировых, российских, региональных, а затем и всесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди супертяжеловесов, став обладателем около полусотни наград и медалей различных проб.