С 10 октября в широкий прокат выходит фильм «Qajymuqan»

Режиссер Канагат Мустафин начал работу над сценарием исторического фильма в 2012 году, а съемки стартовали в 2020 году. В результате он провел более 10 лет исследований, чтобы представить эту уникальную историю на большом экране, передает Kazpravda.kz
Фильм создан при поддержке министерства культуры и информации РК и государственного центра поддержки национального кино.
Кажымукан Мунайтпасов – первый казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе. Он многократно побеждал на мировых, российских, региональных, а затем и всесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди супертяжеловесов, став обладателем около полусотни наград и медалей различных проб.
«Он доказал себя, побеждая лучших борцов своего времени. Кажымукан стал первым казахом, известным во всем мире своими спортивными достижениями. В таких городах, как Париж, Лондон, Берлин, Стамбул, Буэнос-Айрес и Чикаго, зрители аплодировали нашему знаменитому соотечественнику», – подчеркивает режиссер.