​С акцентом на животноводство

Увеличились соответственно и объемы производства продуктов питания, которые за 3 месяца составили 283,5 млрд тенге. Отчитываясь по итогам квартала в СЦК, вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева констатировала, что в стране больше стало производиться колбас, консервов, молока, сливочного масла, сгущенки, рыбы, кисломолочной продукции, сыра и творога. Выросли также объемы производства муки, макарон, соков, кондитерских изделий, круп, сахара.

Опять же, сравнивая первые кварталы 2015 и 2016 годов, нельзя не отметить рост производства мяса всех видов на 4,4%, молока – на 3%, яиц – на 10,2%. При этом поголовье крупного рогатого скота выросло на 2,6%, овец и коз – на 1%, лошадей – на 7,2%, птиц всех видов – на 0,3%.

За 2010–2015 годы в рамках программы «Развитие экспортного потенциала мяса» было введено в действие 180 тыс. откормочных мест, которые располагаются на 280 откормочных площадках. Таким образом, план на эти годы, по словам вице-министра, перевыполнен на 31%.

– В этом году мы ставим цель построить 30 600 откормочных скотомест. По программе «Аманат» на 2013–2015 годы, реализуемой компанией «КазАгроПродукт», закуплено более 27 тысяч голов КРС, которые размещены на 19 откормочных площадках, – отметила Г. Исаева.

По программе «Сыбага» в целях развития экспортного потенциала мяса в нынешнем году планируется закупить 60 тыс. голов КРС. Фактически за первый квартал приобретено уже 10 тыс. коров. Таким образом, в породном преобразовании сегодня участвует более 11 тыс. хозяйств с охватом 773 тыс. голов КРС, или 19% от общей численности скота. Для воспроизводства используются 23,5 тыс. племенных быков, большинство из которых находится в Акмолинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

– Когда мы начинали несколько лет назад программу развития экспортного потенциала мяса, то проводили анализ, который показал, что доля мясных племенных коров в общей численности была менее 1%. В целом доля племенного скота мясного, молочного и комбинированного направления составляла 2%, или 120 тысяч среди 6,1 миллиона голов. Поэтому было принято решение о необходимости завоза зарубежной генетики, чтобы повысить долю местного племенного пологовья, которое потом можно использовать для скрещивания с местными породами с целью улучшения генетики, – рассказала Г. Исаева.

Изначально планировалось завезти 72 тыс. племенных ангусов и герефордов, но в прошлом году, когда цифра получивших казахстанскую прописку именитых «иностранцев» достигла 60 тыс., процесс остановили. Этого количества, решили, достаточно. Создано 120 новых репродукторов, которые работают с зарубежной генетикой. Всеми племенными субъектами, а их в Казахстане сейчас 726, ежегодно реализуется около 34 тыс. голов скота мясного направления. И благодаря принятым мерам, поддержке государства долю мясного племенного поголовья удалось довести до 10,2%, то есть увеличить более чем в 10 раз! С учетом молочного направления это и вовсе все 22%.

Конечно, до Европы, где этот показатель составляет 50%, или США с их 80%, нам еще далеко. Но по крайней мере создана основа, которая позволяет использовать эту генетику уже сейчас и проводить быстрыми темпами породное преобразование.

Стоит повторить: 11 тыс. хозяйств, 773 тыс. голов, или 19% от всего поголовья КРС. Работают 30 тыс. быков, полученных уже с местных репродукторов. Созданы племенные субъекты, которые теперь являются связующим звеном с товарными хозяйствами.

Не вызывает беспокойства и судьба казахской белоголовой. Животных этой породы сегодня в республике насчитывается свыше 140 тыс. голов. Создана республиканская палата по казахской белоголовой. И эти исконно казахские особи составляют хорошую конкуренцию зарубежным племенным аналогам. Как сообщила вице-министр, из 95 тыс. голов, реализованных в 2012–2015 годах в товарные хозяйства, лидером продаж является именно казахская белоголовая – 72%, 11,5% приходится на аулиекольскую породу, и уже оставшаяся часть продаж – это ангус и герефорд.

Как итог – рост экспорта мяса. По словам Гульмиры Исаевой, заключены меморандумы с областями по экспорту говядины и планируется, что в 2016 году объем экспорта составит 29,6 тыс. тонн. За первый квартал экспортировано уже более 2 тыс. тонн.

Надо отметить, что реализуются программы и в других видах животноводства. За январь – март по программе «Алтын Асык», направленной на развитие овцеводства, закуплено 34 400 овец при плане в 130 тыс., по программе «Кулан» (развитие коневодства) приобретено 5,6 тыс. голов при плане 40 тыс. По программе «Ырыс», которая направлена на создание молочно-товарных ферм, прокредитовано 2 проекта из 70 запланированных на этот год.

Создается водопойная инфраструктура на отгонных пастбищах. На сегодня создано 848 колодцев, что позволило ввести в оборот 1,8 млн га отгонных пастбищ. В текущем году будет введено еще 600 колодцев, 120 из которых уже функционируют.

Еще одна новость, не совсем из отрасли животноводства конечно, но связанная с лошадьми, порадует профессиональных коннозаводчиков и любителей скачек. Как сообщила на брифинге Гульмира Исаева, Казахстан может получить статус страны, свободной от болезней лошадей. Получение такого статуса – это тот фундамент, который позволит развивать в РК спортивное коневодство.

Сегодня все страны делятся на те, которые имеют такой статус и которые не имеют. Владельцы дорогих скакунов всегда это учитывают. Когда Казахстан получит статус страны, свободной от болезней лошадей, будут четко очерчены зоны, которые могут использоваться для проведения международных конных соревнований. По словам Г. Исаевой, это традиционно будут Алматинская и Акмолинская области.