​​​​​​​С кандидатами определились

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Асель Муканова

Партия «зеленых» «Байтақ»
на предвыборном съезде представила партийный список кандидатов в Мажилис.

Председатель политического объединения Азаматхан Амиртай обозначил мотивы и цели партии «Байтақ», над которыми активисты работали еще с 2015 года.

– Сначала мы создавали экологические движения, чтобы консолидировать граждан, которые переживают за природу. Во всех регионах сформировали представительства. Основной акцент делали на решении проблем Арала, Семея, проблемы отходов недропользования на западе Казахстана. Мы встречались с людьми, узнавали об их нуждах, и каждый болезненный вопрос в регионах прорабатывали и решали, – сообщил председатель партии «зеленых».

Сегодня выбросы СО2 наносят здоровью населения большой урон, страдает качество жизни – в частности, в Темиртау, Алматы, Усть-Каменогорске, в Жамбылской и Атырауской областях. По словам Азаматхана Амиртая, больше четырех миллионов казахстанцев подвержены аллергиям.

– Глава государства поставил задачу достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Чтобы достичь этой цели, мы должны сегодня заниматься этим вопросом. Партия «Байтақ» приложит огромные усилия, чтобы достичь нулевых выбросов углерода, – сказал он.

В нашей стране объем выбросов СО2 в атмосферу достигает 364 млн тонн. Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату. Но выбросы только увеличиваются, за что казах­станцы платят своим здоровьем и качеством жизни.

– Наша задача заключается в том, чтобы создать в Казахстане «зеленую» экономику, «зеленый» бизнес и «зеленое» финансирование. Отрасль переработки должна развиваться, однако этого не происходит из-за отсутствия сырья, которое уходит на экспорт. Мы должны принять законы, которые бы защитили интересы наших переработчиков. Мы хотим, чтобы наше общество приняло «зеленую» культуру. И будем добиваться, чтобы эти ценности прививались в школах, – заявил Азаматхан Амиртай.

Защита природы – это и есть защита людей и забота об их благополучии, считают в новой партии и хотят, чтобы «зеленые» могли защищать интересы народа в Мажилисе и маслихатах.

– Партия «Байтақ» должна быть сильной, чтобы народ голосовал за нас. Мы должны разъяснить, что мы – защитники нашей окружающей среды и социальных прав. Мы можем создать равноправное справедливое общество, где будут высоко котироваться «зеленые» ценности, – резюмировал председатель партии.

Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек из всех регионов Казахстана. По словам секретаря по «зеленой» экономике Чингиза Лепсибаева, в партии «Байтақ» сегодня порядка 20 тыс. человек, в основном молодого и среднего возраста, и эта цифра каждый день увеличивается.

– Партия – это платформа для всех, кого волнует устойчивое развитие. «Зеленая» экология – одно из экономических прав, право на здоровую ­экологическую среду. Основные принципы нашей предвыборной программы – устойчивое развитие, качественное госуправление и благоприятное отношение к человеку. Конечно, мы не в равных условиях – ближайшая по времени партия была создана 10 лет назад, а у нас было полтора месяца. Но у нас все впереди, – поделился он в интервью.

Общественный деятель, член антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», лауреат многочисленных премий Карипбек Куюков, присутствовавший на съезде, отметил:

– Экология сегодня – огромная проблема. Главной целью нашего движения после закрытия полигона было оздоровление населенных пунктов и тех людей, которые остались там жить. Еще много времени пройдет, чтобы эта территория очистилась от последствий испытаний, которые там проводились. В Семее есть Дом малютки, где оставляют детей, которые родились с отклонениями. Он переполнен. Это показатель того, как радиация передается из поколения в поколение. Это наша трагическая история, и надо всегда помнить об этом.

Экология начинается с порога твоего дома, с того, как ты относишься к своему двору, к своему дому, городу. В этом вопросе нужно больше внимания уделять молодежи и детям, в них – наша опора и надежда, уверен Карипбек Куюков.

После обсуждения делегаты съезда проголосовали за предвыборную платформу партии и утвердили список кандидатов. На выборах в Мажилис от партии «Байтақ» будут участвовать восемнадцать человек по партийным спискам и четверо – по одномандатным округам.

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