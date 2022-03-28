Свежий выпуск С кого спрос? 28 марта 2022 г. 1:46 Портнягина Наталия корреспондент Массивные, толщиной в десятки сантиметров наледи на тротуарах, зауженные сугробами дороги – горожане уже смирились с тем, что снег с улиц Уральска начисто уберет лишь весеннее солнце. Почему с этим не справляются коммунальные службы, выясняли общественные активисты, адресовав на площадке областного филиала партии «AMANAT» этот вопрос не только представителям компаний-подрядчиков, но и тем, кто по своим служебным обязанностям призван контролировать чистоту и порядок. Нынешняя зима с ее обильными снегопадами и частыми оттепелями буквально проверяла на прочность и проходимость как самих горожан, так и их технику. А потому логичный вопрос «Почему дороги не чищены?» не сходит с повестки дня вот уже несколько месяцев. Чего же не хватает коммунальным службам: усердия, техники, человеческих ресурсов? Ответил на критику руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев. – Раньше всеми работами по санитарной очистке города занималась одна компания – многоотраслевое государственное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие (ДЭП). В его обязанности входило содержание в чистоте скверов, площадей, дорог, путепроводов, тротуаров, арыков и ливневой канализации. Зимой за ним был закреплен вывоз снега, летом – полив дорог, посадка, обрезка деревьев. Тендеры не проводились. Деньги выделялись напрямую в том объеме, в каком нужно. Если средства заканчивались, то вопрос дополнительного финансирования рассматривался на очередной сессии, – пояснил он. В 2018-м ДЭП приватизировали и реорганизовали в ТОО «Жайык таза кала». До 2020 года по Уральску проводился один тендер, теперь город поделили на пять участков, в отдельные лоты определены поселки Зачаганск, Желаево, Деркул и Круглоозерное, чтобы каждый акимат точечно занимался своей территорией и сам определял подрядчика. Этот метод избрали для того, чтобы по разным лотам могли участвовать разные подрядчики. В прошлом году провели конкурс по санитарной очистке города на 2021–2023 годы. Из пяти лотов четыре у ТОО «Жайык таза кала», пятый выиграла компания из Алматы. Переход к трехгодичным договорам, казалось бы, благо для бизнеса, компании обеспечены работой на несколько лет. Но тендер не учел ни кризиса, ни инфляции. За это время солярка подорожала почти в два раза. Вся спецтехника – российская и белорусская. В связи с внешнеполитической ситуацией валютный курс скачет, ценовые предложения на запчасти на 40–50% выше прежних, и дают их лишь на два дня. Как считают в отделе ЖКХ, проблему нужно решать на законодательном уровне. Когда из-за пандемии произошел резкий скачок цен на стройматериалы, было принято решение проводить корректировки проектно-сметной документации, если стоимость выполненных работ превышает смету на 10%. – У нас только текущий ремонт и содержание, компании работают по калькуляции. А значит, никакого дополнительного финансирования не предусмотрено, – отметил Жандос Дуйсенгалиев. В целом на три года на санитарную очистку Уральска выделено свыше 4 986 млрд тенге. Из них на прошлый год – более 1 328 млрд тенге, на текущий – свыше 1 828 млрд, на 2023-й – около 1 829 млрд тенге. Финансирование на содержание автомобильных дорог местного значения выделяется согласно утвержденному приказу и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 17.06.2015 г. № 711. По Уральску средства выделены по нормативам 2003 года. По нормативам текущего года эта сумма с НДС должна составить 9,4 млрд тенге. – Если бы у нас были заложены в тендере эти средства, мы бы имели право требовать от подрядчиков идеальной работы. То есть зимой чистить снег до асфальта. Или, к примеру, по нормативу в сутки полив дорог нужно проводить 20 раз, по факту требуем два-три раза. Если будем требовать по нормативам, деньги по договору, предусмотренные на год, подрядчик освоит за пару месяцев, – прокомментировал глава отдела ЖКХ, ПТ и АД. – И еще один нюанс – сейчас показатель убираемой протяженности дорог 615 километров. Он не менялся с 2017 года. Но город строится, вместе с новыми домами, социальными объектами вводятся в эксплуатацию новые дороги, тротуары. – Согласно инвентаризации сейчас в обслуживании появилось уже около 700 километров дорог. Исходя из нормативов, на их содержание областной центр должен выделять свыше 10 миллиардов тенге. Ну не можем мы весь бюджет города пустить на содержание дорог, – говорят в горакимате. – А как же тогда освещение, благоустройство, озеленение, культура и спорт? По итогам прошлого года объем городского бюджета с трансфертами составил 42 млрд тенге, что на 5% ниже 2020-го (44,2 млрд тенге). Основная его часть была направлена в сферу жилищно-коммунального хозяйства – 14,8 млрд тенге и строительства – 11,6 млрд, а также на социальную защиту – 3,9 млрд тенге. На текущий год бюджет города утвержден в объеме чуть более 37,4 млрд. На ЖКХ расходы вновь сократились – до 8,3 млрд тенге.