С крупной партией наркотиков и галлюциногенными грибами задержали жителя Мангистау

Крупную партию наркотиков изъяли в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

29-летнего подозреваемого в хранении наркотиков сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области задержали ночью 11 июня в 14 микрорайоне Актау.

У мужчины при себе были 33 свертка мефедрона весом 31,70 грамма.

Позже в его автомобиле и квартире стражи порядка обнаружили еще 212 свертков наркотика и 5 свертков с галлюциногенными грибами, содержащими псилоцибин.

Также задержанный добровольно показал место тайника, где хранилась пластиковая тара с 532,34 грамма мефедрона.

Всего у жителя Мангистау изъяли 768,38 грамма мефедрона и 165,43 грамма псилоцибина.

Проводится расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемый водворен в ИВС.