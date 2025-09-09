С начала года в городе зафиксировано более 17 тыс. нарушений правил эксплуатации самокатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным городского департамента полиции, только за минувшие сутки выявлено 757 правонарушений, связанных с несоблюдением правил пользования средств индивидуальной мобильности. Ежедневно полицейские эвакуируют сотни самокатов, оставленных недобросовестными гражданами в нарушение ПДД на тротуарах, у подъездов многоквартирных домов и на проезжей части.

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП г. Алматы Серик Шумаев, в последнее время на специальную штрафстоянку водворили свыше 900 самокатов, пользователи которых не только мешали движению автотранспорта, но и создавали угрозу пешеходам.

– Данная проблема вызывает широкий общественный резонанс, – отметил полицейский. – С начала года в Алматы зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия с участием самокатов. Более 300 человек, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Мы усилим профилактические рейды, продолжим работу с операторами кикшеринга. Однако без сознательных действий самих горожан проблему решить невозможно. Ответственность за безопасность – общая задача как пользователей, так и компаний, предоставляющих в аренду самокаты.

По словам Серика Шумаева, главная цель проводимых мероприятий – сохранение жизни и здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что Президент страны отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов.