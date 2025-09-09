С начала года в Алматы зарегистрировали около 300 ДТП с участием самокатов

Закон и Порядок
63
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С начала года в городе зафиксировано более 17 тыс. нарушений правил эксплуатации самокатов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным городского департамента полиции, только за минувшие сутки выявлено 757 правонарушений, связанных с несоблюдением правил пользования средств индивидуальной мобильности. Ежедневно полицейские эвакуируют сотни самокатов, оставленных недобросовестными гражданами в нарушение ПДД на тротуарах, у подъездов многоквартирных домов и на проезжей части.

Как сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП г. Алматы Серик Шумаев, в последнее время на специальную штрафстоянку водворили свыше 900 самокатов, пользователи которых не только мешали движению автотранспорта, но и создавали угрозу пешеходам.

– Данная проблема вызывает широкий общественный резонанс, – отметил полицейский. – С начала года в Алматы зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия с участием самокатов. Более 300 человек, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Мы усилим профилактические рейды, продолжим работу с операторами кикшеринга. Однако без сознательных действий самих горожан проблему решить невозможно. Ответственность за безопасность – общая задача как пользователей, так и компаний, предоставляющих в аренду самокаты.

По словам Серика Шумаева, главная цель проводимых мероприятий – сохранение жизни и здоровья граждан.

Ранее сообщалось, что Президент страны отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов. 

#Алматы #самокаты

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Господдержка помогла фермерам
Как ИИ помогает педагогам
Мастер-класс мирового уровня
На кортах Китая и США
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Уроки большого спорта
Цифровизация становится новой национальной идеей
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Наращивая промышленную мощь
Внимание каждому региону
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Караганде задержали подростка-дроппера за контрабанду наркотиков из Таиланда
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Завершения долгостроя добились в селе Алматинской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Казахстан и Сингапур укрепляют правовое сотрудничество по у…
300 электросамокатов помещены на штрафстоянку в Шымкенте
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставил…
Свыше 20 га дикорастущей конопли уничтожили на востоке стра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]