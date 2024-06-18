С начала года в Казахстане утонуло 20 детей

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ежегодно в стране тонет 200-300 человек. Из них около 100 – дети.

«К сожалению, и в этом году тенденция не меняется. Сейчас лето только началось. Растет численность погибших на водоемах, особенно детей. Так, с начала года уже утонуло 20 несовершеннолетних», - сказал он на заседании правительства.

Буквально на прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок.

«И такие факты регистрируются практически ежедневно. Даже в сегодняшней сводке МЧС есть погибшие на воде. В этой связи акиматам регионов следует усилить профилактическую работу в данном направлении. Надо увеличить количество проводимых патрулирований. Полицейским, сотрудникам МЧС надо пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов. В основном люди тонут на необорудованных участках водоемов», - сказал Бектенов.

Также глава Кабмина отметил, что это лето жаркое и будет много отдыхающих на реках и озерах. К этому нужно быть готовыми, добавил он, дав ряд поручений акиматам и министерствам.