Положительные показатели наблюдаются в таких отраслях, как металлургия, легкая и электронная промышленность. Об этом на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев

Фото: пресс-служба правительства

Это стало возможным благодаря проводимой с прошлого года активной поддержке отечественных производителей. Как отметил министр, принимаемые меры обеспечили стабильную работ предприятий, увеличив спрос на отечественную продукцию.

– Одним из действенных инструментов поддержки обрабатывающей промышленности являются регулируемые закупки. В рамках данного инструмента предоставлен приоритет 4 834 товарным позициям (из них 4 201 по линии МПС). По итогам 5 месяцев текущего года государственными органами заключено более 96 тысяч договоров на сумму 303 млрд тенге, что втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - доложил глава ведомства.

Фондом «Самрук-Казына» совершенствуется качество поддержки отечественных товаропроизводителей, что дает положительные результаты.

В текущем году на электронной платформе «Самрук-Казына» заключено уже 340 договоров на сумму 143 млрд тенге, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сфера недропользования – одна из ключевых для развития промышленного потенциала страны. В этой связи, крупные производства, предоставляя стабильные заказы локальным поставщикам, обеспечивают их устойчивую работу.

С начала года заключено 255 договоров на сумму 61,2 млрд тенге – в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.