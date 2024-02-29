С особенной заботой

Впервые в областном цент­ре открыт дневной полустационар для людей с особыми потребностями в возрасте от 18 до 35 лет. Рассчитанный на 30 мест реабилитационный центр похож на своеобразный детский сад: в течение дня специалисты будут оказывать подопечным всестороннюю помощь в то время, как родные смогут заниматься свои­ми делами, не переживая за молодых людей. В просторном здании для них созданы все условия – начиная от четырехразового питания и спальных мест и заканчивая массажным, процедурным кабинетами и услугами дефектолога, психолога, психиатра и других специалистов.

Особое внимание в новом центре уделено спортивному развитию и трудовой терапии для адаптации людей с инвалидностью к самостоятельной жизни. Воспитанники смогут заниматься шитьем, вязанием и другими видами рукоделия, играть в разнооб­разные настольные и подвижные игры, посещать тренажерный зал. Кроме того, в центре имеется транспорт для удобной развозки посетителей.

Открытие центра инициировано руководством региона и реализовано управлением координации занятости и социальных программ. Специальные социальные услуги в условиях стационара оказывает ОО «Жан шуақ – Жетысу». Как уточняют в областном управлении занятости, подобные центры дневного пребывания планируется открыть также в Сарканском, Панфиловском и Алакольском районах.