С особенной заботой

Статьи
2
Диана Калдыбек

В Талдыкоргане созданы дополнительные возможности для социализации и развития навыков самостоятельности у лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет.

фото Дмитрия Ерофеева

Впервые в областном цент­ре открыт дневной полустационар для людей с особыми потребностями в возрасте от 18 до 35 лет. Рассчитанный на 30 мест реабилитационный центр похож на своеобразный детский сад: в течение дня специалисты будут оказывать подопечным всестороннюю помощь в то время, как родные смогут заниматься свои­ми делами, не переживая за молодых людей. В просторном здании для них созданы все условия – начиная от четырехразового питания и спальных мест и заканчивая массажным, процедурным кабинетами и услугами дефектолога, психолога, психиатра и других специалистов.

Особое внимание в новом центре уделено спортивному развитию и трудовой терапии для адаптации людей с инвалидностью к самостоятельной жизни. Воспитанники смогут заниматься шитьем, вязанием и другими видами рукоделия, играть в разнооб­разные настольные и подвижные игры, посещать тренажерный зал. Кроме того, в центре имеется транспорт для удобной развозки посетителей.

Открытие центра инициировано руководством региона и реализовано управлением координации занятости и социальных программ. Специальные социальные услуги в условиях стационара оказывает ОО «Жан шуақ – Жетысу». Как уточняют в областном управлении занятости, подобные центры дневного пребывания планируется открыть также в Сарканском, Панфиловском и Алакольском районах.

#Талдыкорган #открытие #полустационар #реабилитационный центр

Популярное

Все
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
«Разум» будущего
Дробить и объединять
У открытого люка
Как же трудно без труда
Житель Панфиловского района Тылек Байбураев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать из воды тонущих людей
Поборемся в Турции
Гордость сельскохозяйственной науки
Путь самосовершенствования
Победили сильнейшие
Соблазн велик
Коротко о главном
Состязание – огонь
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Состязание – огонь
Победили сильнейшие
Путь самосовершенствования
Поборемся в Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]