С пользой для всего шахматного мира

Хотелось защиту покрепче

Как-то я спросил одного спорт­смена: какое событие в шахматном мире он отнес бы к эксклюзивным, посчитал чисто казахстанским вкладом в развитие самой интеллектуальной игры на планете. Мой собеседник, не просто знающий эту историю на зубок, но и сам ее когда-то писавший, назвал несколько важнейших вех последних десятилетий: бронзовую медаль Михаила Мухина, завоеванную им на чемпионате СССР 1972 года в Баку, сенсационные выступления Гульнары Сахатовой в зональном и межзональном турнирах чемпионатов мира среди женщин и чуть-чуть не свершившийся выход алма-атинской студентки в турнир претенденток, первый в шахматах Казахской ССР титул международного гроссмейстера, завоеванный Евгением Владимировым…

События действительно рубежные, наиболее примечательные, но когда я сообщил ему свою версию ответа, опытный шахматист согласился мгновенно: «О, да, конечно! Защита Уфимцева – это эксклюзив на все века»...

К этому разговору мы еще вернемся, а пока расскажу о самой оригинальной дебютной системе, разработанной нашим земляком-кустанайцем Анатолием Гавриловичем Уфимцевым и прошедшей успешные испытания еще до Великой Отечественной войны. Сис­теме, со временем ставшей классическим началом, получившим имя автора. Всю вторую половину XX века и два десятилетия XXI века сотни специалистов шахмат рассматривали под микроскопом защиту Уфимцева, пытаясь понять и нам объяснить ее ценность и уникальность, но лучше самого автора сделать этого никому не дано. Этому началу шахматных поединков посвящены десятки книг и учебных пособий (обложки некоторых вы видите на этой странице), но больше верится первоисточнику, роднику.

В библиотеке, в подшивках старых газет, я нашел несколько интервью, которые в разные годы дал журналистам Анатолий Гаврилович. И хочу познакомить нынешних читателей с фрагментами из этих бесед, касающихся напрямую защиты Уфимцева.

Газета «64» за 19 декабря 1974 года (интервью «С чего начинается дебют» было опубликовано к 60-летию кустанайского мастера спорта): «Будучи большим поклонником полуоткрытых и закрытых начал, – сказал Уфимцев, – я еще в 1934 году задался мыслью найти закрытую и в то же время гибкую систему защиты для черных в ответ на 1. е2 – е4. Главная идея была мне ясна – получить пусть стесненную, но прочную позицию с потенциальными возможностями контратаки и завуалированными тактическими ударами.

После двухлетних размышлений я впервые рискнул применить новую дебютную систему в партии против А. Котова на Всесоюзном турнире первокатегорников (Ленинград, 1936). Главным судьей был П. А. Романовский, который подробно прокомментировал партию в журнале «Шахматы в СССР».

Вот эта памятная для меня партия – я привожу ее с примечания­ми П. А. Романовского.

1. е4 d6. Уфимцев в нескольких партиях как белыми, так и черными избирал начала, которые можно назвать только неправильными. Его дебютные эксперименты и в спортивном, и в творческом отношении себя оправдали. С самого дебюта его партии оказывались насыщенными, интересными и своеобразными идеями.

2. d4 g6 3. Cc4. Одно из дебютных положений слона, которое в большинстве случаев создает для самих белых только неудобства.

3. .. Kd 7 4. Kf3 Kb6!? Все это оригинально и интересно и, право же, заслуживает не меньшего внимания, чем карлсбадские, шевенингенские и всякие прочие системы, слава которых в наш век увлечения дебютами значительно превосходит сущность их идейного богатства и содержания.

...Удар следует за ударом. Уфимцев ведет партию с подлинным мастерством. У белых нет защиты от потери еще одной пешки... И заключительную фазу борьбы Уфимцев проводит красиво и энергично... Белые сдались. Если не лучшая, то во всяком случае одна из самых интересных партий турнира.

...В своих последующих партиях, сыгранных в различных соревнованиях, я сохранял постоянную верность идеям новой защиты, направляя усилия на их развитие и углубление.

В этой связи приятно отметить, что система, столь холодно встреченная в первые годы ее применения, стала теперь по-настоящему популярной и окончательно оформилась в самостоятельный дебют, заняв место в строю таких начал, как французская, сицилианская, защита Алехина, Каро – Канн и другие.

Большой вклад в развитие задуманной мною дебютной системы внесли многие крупнейшие шахматисты современности. Достаточно назвать имена чемпионов мира М. Ботвинника, Т. Петросяна, Б. Спасского, Р. Фишера, а также югославского гроссмейстера В. Пирца. За четверть века новый дебют встречался в соревнованиях самого высокого ранга».

А в 1982 году большое интервью с Уфимцевым опубликовала и наша газета. Ее автором был прекрасный журналист Эдуард Кривобоков, тонко разбиравшийся в шахматах и сам сильно игравший в них. Помнится, в том же году на работу в эту газету пришел и я сам, а в «Казправде» была мужская команда шахматистов, выигрывавшая призовые места в первенствах Издательства ЦК Компартии Казахстана. На всякий случай в этих традиционных турнирах играли сборные нескольких десятков газет и журналов, многочисленных цехов самого издательства – печатного, наборного… И в такой компании казправдинцы Эдуард Кривобоков, Давид Фарбер и Энгельс Чиковани частенько занимали третье место и чуть ниже. Впрочем, мы отвлеклись…

Газета «Казахстанская правда», 14 февраля 1982 года (из очерка «Защита Уфимцева»): «Его имя навсегда вошло в историю советских и мировых шахмат как изобретателя одного из оригинальных, самобытных дебютов. В предисловии к своей монографии «Защита Уфимцева» Г. Фридштейн пишет: «Эта защита выросла сегодня в самостоятельный дебют, стоящий в одном ряду с такими широкоизвестными, как сицилианская, французская защиты, защита Алехина или Каро – Канн. Чем объясняется большая популярность этого начала? Конечно, привлекает то, что оно еще так и не изучено, как многие другие. Кроме того, это построение позволяет создавать динамичные позиции, в которых преимущество первого хода белых сводится к минимуму. Можно сказать, что это начало очень эластично и позволяет вести маневренную игру, столь характерную для современного понимания шахматной стратегии».

Не случайно защита Уфимцева имеется в арсенале всех крупнейших шахматистов современности. Достаточно назвать имена М. Ботвинника, Б. Спасского, Р. Фишера, Т. Петросяна, М. Чибурданидзе, Н. Гаприндашвили.

Автор изобретения известный советский мастер Анатолий Гаврилович Уфимцев – наш земляк-казахстанец.

…1938 год. Как раз в то время или чуть раньше Э. Ласкер и Р. Капабланка предрекали шахматам ничейную смерть. Теперь шахматы, заявляли они, настолько изу­чены вдоль и поперек, настолько разобраны и проанализированы типовые позиции, что ничья становится наиболее вероятным исходом игры. И вдруг такой сюрприз: советский шахматист изобретает совершенно новый оригинальный дебют, заключающий в себе неисчерпаемый источник стратегичес­ки оригинальных идей.

– Название системе развития, – рассказывает Анатолий Гаврилович, – разработанной мною перед Великой Отечественной войной, было присвоено в 1945 году на заседании Высшей аттестационной комиссии Шахматной федерации СССР. С тех пор оно так и вошло во все шахматные руководства по дебюту. Более двух лет я выковывал «секретное» оружие. На шахматной доске дома у меня постоянно стояли позиции, возникающие после ходов черных d6, g6, Cg7. Наконец в 1936 году на турнире в Ленинграде я впервые решился пустить тайное оружие в дело в партии против будущего гросс­мейстера А. Котова. Экстравагантные, не встречающиеся ни в каких справочниках, на первый взгляд, антипозиционные ходы, сделанные мною, по-видимому, ввели в заблуждение соперника. Он посчитал, что ему попался какой-то чудак-самоучка, имеющий смутное представление о шахматной теории. Но странное дело, после восемнадцатого хода белые фигуры Котова, передвигавшиеся на доске по всем канонам теории, оказались вдруг на краю гибели.

…Играя белыми, Анатолий Гаврилович часто, почти всегда, когда соперник на первом ходу двигает вперед королевскую пешку на два поля, применяет свою дебютную систему. Лучше, чем он, его собст­венного оружия никто, наверное, не знает. Но иногда кое-кто в этом, наверное, еще сомневается. Потому что порой в турнирах по переписке соперники сами изъявляют желание играть защиту Уфимцева. Пусть-де сам автор попробует опровергнуть самого себя. Уфимцев против Уфимцева. И ничего не поделаешь. Приходится штурмовать бастионы, которые когда-то воздвигнул сам. Что ж, в шахматах бывает и такое. Защитные редуты Уфимцева проходят всестороннюю проверку!»

Любитель с даром профессионала

Анатолий Уфимцев родился 11 мая 1914 года в Омске в семье военного. Его отец после Гражданской войны был популяризатором и организатором шахмат в Сибири, научил игре сына, который очень рано стал показывать приличные по тем временам результаты.

Затем был переезд в Казахстан, в Кустанай, где Анатолий Гаврилович работал экономистом-плановиком. Многие исследователи его творчества считали и полагают до сих пор, что Уфимцев, не расстававшийся с карманными шахма­тами даже в многочисленных командировках, все же не сделал упор на профессиональных занятиях шахматами, а увлекался ими в свободное время. Нужды народного хозяйства, подъем целины – забот у Уфимцева всегда было выше крыши. В официальных соревнованиях Анатолий Гаврилович выступал крайне редко.

И все же, и все же... В 1946 году он стал мастером спорта, выиграв с убедительным счетом у мастера Евгения Загорянского. Не раз представлял Казахстан в финалах чемпионатов СССР, он 11-кратный чемпион нашей республики, участник спартакиад народов СССР, во время которых неизменно играл за сборную Казахской ССР на первой, самой трудной доске.

В сентябре 1967 года рижский журнал «Шахматы» писал о турнире IV Спартакиады народов СССР (корреспонденция «Уфимцев защищается по Уфимцеву»): «Лидер команды Казахстана А. Уфимцев был одной из самых интересных фигур на спартакиа­де. Кто еще может похвалиться столь популярным дебютным изобретением?

В последние годы он редко играл в соревнованиях, но сейчас вернулся к активной турнирной практике. Перед спартакиадой ветеран победил всех своих конкурентов и по достоинству занял ведущее место в команде. К слову сказать, ее состав свидетельствует о бурном развитии шахмат в этой национальной республике. На прошлой спартакиаде Уфимцев был единственным мастером в команде. Сейчас их выступало 8! Они представляли Алма-Ату, Павлодар, Кустанай, Целиноград, Актюбинск и другие города Казахстана.

За исключением А. Уфимцева все они молодые люди. И выглядят как штангисты или гимнасты. Словом, настоящие спортсмены, жизнерадостные и с большим запасом юмора.

…Конечно, было любопытно наблюдать, как трактует защиту Уфимцева ее автор. Дважды он применил ее с новой идеей перевода ферзя на а5…

– Пока что идея экспериментальная, – заметил Уфимцев. – В классическом плане этот дебют сейчас применяет Ботвинник. Посмотрите его партию с Мухит­диновым…»

Или вот интересная история: о том как кустанаец стал в 11-й раз чемпионом Казахстана. Рассказана она в том же журнале в июле 1970 года в заметке «56 лет – возраст творческий»: «В чемпионате Казахстана выступили 4 мастера и 14 кандидатов в мастера. Инициа­тивный стиль и свежесть в игре продемонстрировал А. Уфимцев. Как-то давно Уфимцев сказал, что, став в десятый раз чемпионом республики, он больше не будет бороться за это звание. Такой момент наступил в 1957 году. И вот через 13 лет ветеран не утерпел и снова бросился в шахматный бой. Талант­ливому мастеру уже 56 лет, но предложенный им темп оказался не под силу соперникам. Набрав 14,5 очка, Уфимцев вновь, в 11-й раз взошел на пьедестал почета».

…Да, в большие шахматы он полностью не погрузился, но возле черно-белой доски был всегда. В годы освоения целины, как рассказывала председатель областного спорткомитета Надеждина, председатель Кустанайского облплана, тогда молодой шахматный мастер, выезжал в самые отдаленные совхозы, где давал сеансы одновременной игры, выступал с лекциями, организовывал первые турниры новоселов.

– Сколько у него учеников на целине? – задавала вопрос Тамара Яковлевна. – Не ошибусь, если скажу – тысячи».

В 1978 году закончилось многомесячное первенство страны в игре по переписке. В соревнованиях приняли участие 156 спорт­сменов-заочников, и 64-летний Уфимцев на первой доске показал весьма приличный второй результат – 9,5 очка и 12 возможных.

В 1980 году в Магнитогорске прошел фестиваль «Шахматный кубок Магнитки», посвященный предстоящей Олимпиаде в Москве. Во главе кустанайской команды вновь был ее лидер, который нашел во время турнира время для встречи с местными любителями шахмат, попросившими его рассказать о популярной защите Уфимцева. К слову говоря, кустанайская команда на тех соревнованиях заняла третье призовое место. Играл он в 1981 году в ветеранском турнире в Ереване и в розыгрыше приза Героя Социалистического Труда шахтера Жакена Урстенова в Караганде…

Открытия продолжаются!

Готовя этот материал, я пообщался с международным гросс­мейстером Булатом Асановым, лично знавшим Анатолия Гавриловича Уфимцева и даже игравшего с ним. Тогда многоопытный мастер с необыкновенной легкостью переиграл молодого алма-атинского спортсмена, да так, что Асанов не понял, как это произошло.

– Все случилось настолько неожиданно и быстро, что я и сообразить не смог, за счет чего мой соперник одержал верх. Помню, что после окончания партии Уфимцев как-то тепло пообщался со мной, в нескольких словах указал мне на допущенные ошибки. А что касается защиты Уфимцева, то я очень часто применял ее в своих партиях. До сих пор не могу точно сказать почему, но незадолго до своей кончины в 2000 году Анатолий Гаврилович передал мне рукопись, в которой обосновывается концепция защиты Уфимцева, рассматривается вся последовательность замыслов автора при ее разработке. Эту копию рукописи на 15 страницах под названием «Некоторые фрагменты из моей шахматной жизни, связанные с 1…d7-d6 на ход королевской пешки e2-e4» я передал в дар Музею шахмат Российской шахматной федерации.

Могу дополнить вашу коллекцию эксклюзивных моментов арсенала спортивного Казахстана еще одним шахматным фрагментом. Дело в том, что сейчас набирает популярность и проходит успешные практические испытания понятие «Казахский гамбит». Это свежая идея в сицилианской защите, неожиданный выпад внутри нее – новинка, ободряемая компьютером! Ее автором и разработчиком был главным образом павлодарец международный мастер Евгений Егоров. Соавторы книги «Казахский гамбит» – международные гроссмейстеры Булат Асанов и Павел Коцур…

Такой поворот был для меня весьма неожиданным, и мы договорились с Асановым чуть позже подробнее поговорить о неожиданно всплывшем эксклюзиве.