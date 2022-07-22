С рекордом первенства планет!

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в США.

Казахстан выиграл свое первое «золото» в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Это прои­зошло на проходящем в Орегоне (США) первенстве планеты, где автором исторического достижения стала наша спорт­сменка Нора Джеруто, занявшая первое место в забеге на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Она преодолела дистанцию за 8 минут 53,02 секунды. Вслед за ней финишировали занявшие второе и третье места представительницы Эфиопии Веркуха Гетачью (8:54,61) и Мекидес Абебе (8:56,08).

Кстати, Нора не только показала свой лучший результат в сезоне и установила новый рекорд Казахстана, но при этом еще и обновила рекорд чемпионатов мира, которые ранее проводились раз в два года (из-за всемирной пандемии этот чемпионат состоялся не в 2021-м, а в 2022 году). Вместе с тем мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит кенийке Беатрис Чепкоеч, который она установила в 2018 году на другом престижном легкоатлетическом турнире – очередном этапе Бриллиантовой лиги в Монако, пробежав дистанцию за 8 минут 44,32 секунды.

Напомним, что Джеруто – уроженка Кении, перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году она получила официальное разрешение представлять нашу страну на чемпионатах мира.