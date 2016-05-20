​С учетом мнения всех слоев общества

В своем выступлении перед журналистами Бакытжан Сагинтаев рассказал об итогах первого заседания Комиссии по земельной реформе и предпринимаемых шагах по разъяснению среди населения общих положений Земельного кодекса. В частности, было подчеркнуто, что в настоящее время наряду с секретариатом Комиссии по земельной реформе создан штаб при Министерстве сельского хозяйства, где аккумулируются все предложения и мнения, поступающие от граждан страны, касающиеся вопросов земельной тематики.

– На первом заседании мы вели стенографическую запись. Вся эта информация будет доведена членами комиссии до населения регио­нов. Помимо земельных воп­росов к нам поступило очень много других предложений со стороны граждан. Все, что касается компетенции земельной комиссии, будет рассмотрено в рамках последующих заседаний, а то, что не относится к данному контексту вопросов, мы перенаправим для рассмотрения в другие органы. То есть ни одно мнение или предложение со стороны наших граж­дан, включая вопросы, высказанные на заседании Комиссии по земельной реформе, не останется без ответа, – сказал первый заместитель Премьер-Министра.

Он также отметил, что Правительство и члены комиссии заинтересованы в максимальном вовлечении в диалог по земельной тематике как можно большего числа граждан РК. Знаменательно, что к этой работе подключилась партия «Нур Отан», филиалы которой рассредоточены в регионах страны, где также имеются комиссии и куда может обратиться с предложениями любой житель республики.

– Как заявил Елбасы, «все, кто по-настоящему переживает за землю, должны высказать свои мнения», – привел цитату Бакытжан Сагинтаев.

Следующее заседание комиссии состоится в субботу, 21 мая, в рамках которого планируется обсудить условия реализации земли гражданам Казахстана. Премьер-Министр не преминул напомнить, что продажа земли иностранным гражданам запрещена законодательством. А что касается граж­дан Казахстана, то в этом плане предстоит обсудить всем миром, какие земли будут продаваться и каким образом это будет осуществляться, кто будет контролировать этот процесс, то есть весь спектр вопросов, относящихся к данной теме.

– По завершении трех-четырех заседаний, в ходе которых будут обсуждены ключевые вопросы, мы планируем выехать с членами комиссии в регионы для работы с общественными советами и организациями на местах. По итогам этой работы нам предстоит сформировать общий пакет рекомендаций и предложений для последующего внесения на рассмотрение Парламента страны, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов проинформировал журналистов о том, какая работа ведется в ведомстве в связи с поручением Главы государства о передаче функций по воп­росам земельной реформы непосредственно в профильный орган.

– В настоящее время при Министерстве сельского хозяйства создан комитет, регулирующий вопросы земельных отношений. Почти все 47 сотрудников, работавших ранее в Министерстве национальной экономики и курировавших эти вопросы, перешли в образованный орган при нашем ведомстве, – сообщил министр.

Во вновь созданном комитете при Минсельхозе в настоящее время действует штаб, который также ведет активную работу по мониторингу общественного мнения, анализу и разъяснению гражданам сути земельной политики страны. Из предварительных исследований выяснилось, что большинство вопросов и мнений, поступивших от граждан, касаются не столько пресловутой «аренды земли иностранцам», сколько других, более насущных вопросов, таких как приобретение земельных участков под строи­тельство индивидуальных жилых домов, объектов бизнеса и другие цели. Немало вопросов наших граждан касаются условий приобретения сельхозземель для того, чтобы заниматься аграрным бизнесом.

– Среди общего потока обращений в штаб нашего министерства нельзя не заметить и определенные треволнения отечественных аграриев, связанные с их беспокойством по поводу земельной дилеммы. Понять их можно, ведь именно они все эти годы работают на земле и выращивают сельхозпродукцию. Вечно поддерживать плодородный тонус сельхоз-угодий за счет собственных средств они, безусловно, не смогут, поскольку для этого человек должен быть хозяином, – озвучил министр старую как мир истину.