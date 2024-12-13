С заботой о земле

Адал Азамат
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Фермер Юрий Шоль убежден: чтобы село процветало, нужно создавать условия для людей

фото из архива Юрия Шоля

На бескрайних просторах Северо-Казахстанской области живет уникальное село Заградовка, чья история – это летопись неустанного труда, стойкости и верности традициям.

Заградовка – это не просто точка на карте, а показательная модель успешного сельского хозяйства, во главе которого стоит Юрий Иванович Шоль – директор ТОО «Прометей-Агро», потомственный земледелец, достойный продолжатель дела своего отца – Ивана Карловича Шоля.

На так давно Юрий Иванович был удостоен ордена «Парасат», который ему вручил Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. После поезд­ки в столицу Юрий Иванович охотно делился впечатлениями:

– Получить орден из рук Президента не только почетно, но и ответственно. В Акорде я испытывал огромное волнение. Торжественная церемония зарядила энергией на будущее. Хочется еще больше заниматься производством, чтобы и дальше улучшать жизнь сельчан. К этому призывает награда. Свой орден я посвящаю отцу Ивану Карловичу, который 25 лет возглавлял Заградовку.

История успеха семьи Шоль начинается с Ивана Карловича – человека, сумевшего сохранить и развить хозяйство Заградовки в самые сложные времена. Его любимая фраза: «Без любви к земле ничего не выйдет» – стала девизом не только для сына, но и для целого поколения заградовцев.

Заградовка - это символ сплоченности, труда и заботы о земле

Юрий Иванович с детства впитывал отцовскую философию. После школы 10 лет отработал на комбайне. Образование получил в Петропавловском индустриально-педагогическом техникуме, а затем блестяще окончил филиал­ Целиноградского сельхозинститута. Сегодня его имя стоит в одном ряду с лучшими руководителями сельхозпредприятий региона.

– Наш директор держит высокую планку, продолжая дело отца, – говорят жители Заградовки.

В этом году «Прометей-Агро» добился впечатляющих результатов: урожайность зерновых составила от 27 до 51 ц⁄га. Европейские сорта пшеницы, такие как «токката» и «карнета», оправдали доверие, обеспечив не только высокие объемы, но и отличное качество зерна.

– Пшеница – это не просто зерно. Это символ трудолюбия и надеж­ды, – считает Юрий Иванович.

На 7 000 га пашни прометеевцы используют минимальную технологию обработки земли, применяют удобрения и обновляют технику. В хозяйстве работают высокопроизводительные комбайны, зерносушилки, механизированные токи.

– А как все начиналось? – интересуюсь у моего героя.

– В нашем распоряжении, – вспоминает Юрий Иванович, – было всего 1 200 гектаров земли и все: ни техники, ни гаражей, ни хранилища, даже элементарных асфальтированных площадок не было, на которых можно было разместить зерно.

Много значил переход на использование высокопроизводительных комбайнов. В 2002 году заградовцы первыми в СКО закупили зерноуборочный комбайн Claas, в 2004-м – посевной комплекс. Практически каждый год приобреталась новая техника. И сегодня «Прометей-Агро» имеет полную линейку сельскохозяйственной техники – до 50 наименований различных машин и оборудования.

На вопрос о государственной помощи Юрий Шоль ответил так:

– Очень многое делается. Главное, использовать эту помощь рационально. Государство оказывает поддержку, остальное – за нами.

Каждый житель Заградовки чувствует заботу директора. Рабочий тока Думан Шилдыкеев приобрел дом с помощью беспроцентного кредита, предос­тавленного хозяйством.

– Благодаря Юрию Ивановичу мы решили главный вопрос – с жильем, – говорит он.

Такой же беспроцентный кредит взял мастер – золотые руки Евгений Ренкас, вместе с женой они тоже купили в Заградовке дом.

– Без хозяйства никуда, – соглашается Евгений Ренкас.

– Наш директор – человек слова и дела, – говорит владелец магазина «Отбасы» Мереке Касенов. – Дружба с соседями, поддержка друг друга в трудах и заботах – это то, что держит село вместе…

Система материального и морального поощрения в «Прометей-Агро» мотивирует работать усердно. Жители не уезжают, остаются верными родному селу.

Потомственный механизатор Валерий Иванович Шиллер пошел по стопам отца, прославленного бригадира, который передал сыну не только мастерство, но и любовь к труду. Валерий Шиллер вырос в Заградовке, привык к душевному укладу сельской жизни.

– Заградовка для меня все, – говорит Валерий Шиллер. – Здесь мои корни, семья, работа. Юрий Иванович Шоль делает все возможное, чтобы село процветало. Принцип его работы «каждому по труду». Это правильно! Тех, кто не ленится, директор всегда поддерживает. И мы видим, что наш руководитель при всей его колоссальной занятости всегда знает, какие у нас проблемы.

Своего сына Валерий Иванович Шиллер назвал в честь отца – Иваном, мальчик тоже хочет стать механизатором. Значит, есть будущее у Заградовки, значит, будет кому жить в селе и работать в поле.

За последние годы в Заградовке построили 16 домов для сотрудников, обновили старый клуб, обустроили хоккейный корт, помогли школе оборудовать кабинет биологии.

По инициативе директора проводятся конкурсы на лучшую усадьбу, а победители получают денежные премии.

Хозяйство поддерживает местную библиотеку, спонсирует танцевальный коллектив «Есиль» и ежегодно участвует в акции «Дорога в школу».

Хоккейная команда «Прометей» не раз становилась призером районных и областных соревнований. Школьники Айкын Даркембай и Егор Антоненко в составе сборной СКО играли на республиканских соревнованиях и заняли третье место.

В содержании инфраструктуры села активно участвует ТОО «Заградовское», которым руководит воспитанник Ивана Карловича Шоля – Иван Фисенко.

– Мне нравится видеть улыбки людей, – поясняет Юрий Шоль. – Мы ведь одна семья.

Заградовке 115 лет. На Дне села Юрий Иванович напомнил землякам:

– День села – это праздник ветеранов, чьим трудом село преоб­ражалось. И это праздник молодежи, которой предстоит­ продолжать наши традиции и делать наше село еще краше.

Заградовка – это пример того, как любовь к земле, уважение к прошлому и смелость смотреть в будущее создают историю. Заградовка – это не просто село, это еще и символ сплоченности, труда и заботы о земле. Каждый дом, каждый колосок здесь хранит частичку истории, которая продолжается благодаря усилиям таких людей, как Юрий Иванович Шоль. Его жизненное кредо: «Нужно уметь анализировать работу, находить ошибки, делать выводы и выходить из трудных ситуаций достойно».

#СКО #фермер #Заградовка #Прометей-Агро #Юрий Шоль

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