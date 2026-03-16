Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенародного референдума в Казахстане. Президент Кыргызстана отметил, что итоги голосования по новой Конституции в полной мере отражают широкую поддержку казахстанцами проводимого Касым-Жомартом Токаевым курса на политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

Глава нашего государства выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку и активное участие наблюдателей из Кыргызстана, подчеркнув, что конституционные реформы призваны повысить эффективность госуправления и обеспечить повышение благосостояния граждан.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-кыргызских многогранных отношений, подтвердив приверженность всестороннему углублению стратегического партнерства и союзничества двух стран. Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч