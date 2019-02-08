Сагинтаев обсудил с консультантом Astana Hub развитие инновационной экосистемы в РК

В Үкімет үйі Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с независимым консультантом Astana Hub Джозефом Циглером по вопросам дальнейшего развития инновационной экосистемы в стране, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи обсуждены перспективы совершенствования работы международного технологического парка ИТ-стартапов Astana Hub. В частности, вопросы повышения эффективности внедряемых инноваций и их конкурентоспособности в мировом сообществе. Отмечено, что новые технологии должны быть, в первую очередь, нацелены на повышение качества жизни граждан страны.
Напомним, в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе одного из объектов выставки ЭКСПО-2017 международный технопарк ИТ-стартапов. Работа международного технопарка была запущена в ноябре 2018 года. На текущий момент территория хаба заполнена на 100%.
Миссия Astana Hub – развивать стартап-культуру и поддерживать высокотехнологичные проекты для укрепления экономики страны. Международный технопарк ИТ-стартапов Astana Hub должен стать ядром и локомотивом развития экосистемы инноваций Казахстана.