Сагинтаев поручил строить новые студенческие общежития в рамках ГЧП

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В ходе заседания Правительства РК Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил строить новые студенческие общежития по средствам государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Как мы видим из сведений регионов, в ВКО имеется 168 проектов (ГЧП – прим. авт.), в Карагандинской области – 160 проектов, в Актюбинской области также много проектов. Почему работа замедляется? Это связано, наверное, с освоением бюджетных средств в областях. Все необходимые решения принимаются, также решается вопрос о внесении изменений в законодательство о строительстве студенческих общежитий. Этот вопрос необходимо решить посредством проектов ГЧП. Все принимаемые нормативы должны быть постоянными", – поручил Сагинтаев.
Премьер отметил, что постоянная смена тарифов на договоры для предпринимателей может пагубно отразиться на ситуации в целом.
"Мы привлекаем предпринимателей, а затем меняем тарифы – это неверно и может привести к банкротству. 52 процента (договоров ГЧП – прим. автора) в основном реализуются в социальной сфере – это очень большая помощь для сокращения бюджетных расходов. Поэтому совместно с акиматами прошу контролировать вопрос. В сфере жилищно-коммунального хозяйства работа только начинается", – сказал Сагинтаев.