Самогонный аппарат, крысиный яд и пневматическое оружие нашли на территории акмолинских детских лагерей

Ряд нарушений в работе детских лагерей выявили в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Генеральной прокуратуры Казахстана.

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Напомним, с 20 июля 2023 года Генпрокуратура проверяет все детские лагеря после ряда скандальных инцидентов с организацией детского отдыха.

В детских оздоровительных центрах (детских лагерях) Акмолинской области по предварительным результатам прокурорских проверок выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства и другие.

«К примеру, в одном из детских оздоровительных центров (ДОЦ) из 21 работника 18 приняты без трудовых договоров и санитарных книжек.

Кроме того, прокуроры выявили одновременное нахождение в лагере детей сверх нормы: вместо 100 детей фактически на отдыхе 170.

На территориях и в помещениях ДОЦ обнаружены пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат, предназначенный для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд, хранившийся в кухонной зоне детского лагеря, и другие запрещенные предметы.

Также установлено, что администрация некоторых ДОЦ водила детей в запрещенные для купания места без сопровождения соответствующих инструкторов или спасателей», – озвучили итоги проверки в надзорном органе.

Органы прокуратуры продолжают проверки детских лагерей, по их результатам будут приняты соответствующие меры.