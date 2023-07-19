Уже не сауна: в школу вместо летнего лагеря попали алматинские дети

Фото: Kazpravda.kz

Еще один скандал с детским отдыхом разгорелся в городе Алматы. На этот раз детей вместо летнего лагеря разместили в одной из частных школ города Каскелена, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Сети появилось еще одно видео о ненадлежащем отдыхе детей с особыми потребностями. По словам автора видео, дети якобы "3 дня были заперты в учебном заведении".

Как отметили в пресс-службе акимата, после осмотра сотрудниками городского управления образования условий в лагере "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т") было принято решение не допускать воспитанников специализированного комплекса "Жануя" на территорию этого лагеря.

"Так, учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в городе Каскелене. Для безопасности детей были организованы круглосуточная охрана и сопровождение медицинских работников. Во время нахождения воспитанников специализированного комплекса "Жануя" в данной школе им было предоставлено 6-разовое питание, культурные мероприятия и другое", – сообщили в акимате.

Отмечается, что позже воспитанники "Жануя" были возвращены в Алматы по месту постоянного пребывания.

В акимате напомнили, что в июне – начале июля воспитанники СК "Жануя" отдыхали в загородных лагерях "Орнек", "Юный домостроитель" и на озере Алаколь.

"На сегодняшний день управлением образования города Алматы отправлено уведомление о расторжении договора с ТОО "Айсулу и Т" в виду некачественного исполнения обозначенных в договоре обязательств по организации летнего отдыха детей", – добавили в пресс-службе.

Несколькими днями ранее разразился скандал с организованным в здании сауны детским лагерем, куда отправили на отдых алматинских детей из социально уязвимых семей.

По факту прокуратура Алматы начала досудебное расследование.