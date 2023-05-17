Самокатчик насмерть разбился в Алматы

На высокой скорости в него врезался мотоциклист.

Фото: zakon.kz

В Алматы столкновение самоката и мотоцикла привело к трагедии. Один человек погиб, второй госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

ДТП произошло на проспекте Сейфуллина, между улицами Тимирязева и Сатпаева.

Как сообщается, мотоциклист на Yamaha двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении, самокатчик на прокатной модели - на север. Он начал сворачивать налево - на улицу Политехническая, но не рассчитал и повернул прямо перед мотоциклом. На высокой скорости мотоциклист врезался в него.

Самокат, мотоцикл и обоих наездников раскидало в разные стороны на несколько десятков метров.

На место прибыли кареты скорой помощи и забрали обоих пострадавших. Но самокатчик скончался, как только машина тронулась. Водитель мотоцикла доставлен в ближайшую больницу.