Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
Происшествия
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В результате инцидента пострадали пять человек.
Самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону турбулентности, передает Kazpravda.kz.
По сообщению пресс-службы Комитета гражданской авиации, в результате инцидента пострадали 5 человек.
Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.
Серьезную травму получила гражданка Узбекистана. С подозрением на закрытый перелом шейного позвонка она госпитализирована бригадой скорой помощи.