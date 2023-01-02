Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие

В результате инцидента пострадали пять человек.

Фото: Аzh.kz

Самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону турбулентности, передает Kazpravda.kz.

По сообщению пресс-службы Комитета гражданской авиации, в результате инцидента пострадали 5 человек.

Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Им оказана первоначальная медицинская помощь.

Серьезную травму получила гражданка Узбекистана. С подозрением на закрытый перелом шейного позвонка она госпитализирована бригадой скорой помощи.