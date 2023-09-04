Самолет разбился на гендер-пати в Мексике

Пилот погиб.
Cамолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в городе Наволато (штат Синалоа) в Мексике, пилот погиб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.
Как информирует мексиканская ежедневная газета El Milenio, самолет с воздуха должен был показать, кто родится - мальчик или девочка.
"Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка", - пишет газета.
Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.
Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели.
Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.
Кадр из видео очевидца