Самолет разбился на гендер-пати в Мексике

В мире
134

Пилот погиб.

Фото: vnebo.ua

Cамолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в городе Наволато (штат Синалоа) в Мексике, пилот погиб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Как информирует мексиканская ежедневная газета El Milenio, самолет с воздуха должен был показать, кто родится - мальчик или девочка.

"Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка", - пишет газета.

Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.

Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели.

Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.

Кадр из видео очевидца

#гибель #Мексика #самолет #пилот #крушение #гендер-пати

Популярное

Все
Архив, который ждали киноманы
Приехать, чтобы побежать
В чем секрет семейного счастья?
На проблемных объектах ускорили темпы
«Барсы» открыли сезон
Закрыты школьные двери для единственного ученика в селе
Главное – чтобы пришли кадры
Трехсменка – уже история
Декриминализация, искусственный интеллект и патриотизм
Доброжелательный атом
Голод на инженеров
От цитат – к делу
Устранить структурные дисбалансы
Будущее – за креативной индустрией
Восемнадцать! И все – новые!
Лучше готовиться заранее
Такие крутые, как в кино
Для развития среднего бизнеса
Застарелые проблемы не должны тормозить развитие
Медиков в области будет больше
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
В такой тесноте и заразиться недолго
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

В Италии может сократиться производство вина
$136 млн выделит Япония на поддержку рыболовства
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]