Самолет разбился на гендер-пати в Мексике

Фото: vnebo.ua

Cамолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в городе Наволато (штат Синалоа) в Мексике, пилот погиб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.

Как информирует мексиканская ежедневная газета El Milenio, самолет с воздуха должен был показать, кто родится - мальчик или девочка.

"Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка", - пишет газета.

Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.

Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели.

Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.

Кадр из видео очевидца