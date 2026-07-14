Самолеты станут чаще летать между Казахстаном и Грузией

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтрансе продолжается работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, сообщает Kazpravda.kz

Так, по информации министерства, с 14 июля казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает новый маршрут в Грузию по направлению Атырау – Батуми. Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по вторникам) на воздушных судах типа «Аirbus 320».

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического сотрудничества между двумя странами.