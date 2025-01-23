Самую большую в мире «зелёную стену» от песчаных бурь строит Китай

В мире,Китай,Экология
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Природный барьер длиной 3 тысячи километров будет состоять из миллионов деревьев

Фото: скриншот видео / 24.kz

На северо-западе Китая вдоль пустыни Такла-Макан строят крупнейшую в мире «зеленую стену» из деревьев. Проект нацелен на защиту сельскохозяйственных земель от опустынивания и песчаных бурь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Природный барьер длиной 3 тысячи километров будет состоять из миллионов деревьев. Главным растением для посадки экологи выбрали саксаул.

Кроме того, планируется установить солнечные электростанции мощностью до полутора миллионов киловатт. Проект является частью государственной программы «Три севера».

– На этих песчаных территориях мы планируем установить 2 миллиона 700 тысяч фотоэлектрических панелей. Благодаря инициативе мы сможем сократить выбросы углекислого газа и сэкономить 620 тысяч тонн угля. Считаем, что проект покажет свою эффективность и в борьбе с пыльными бурями, - говорит менеджер энергетического проекта Цуй Вэй.

Завершить строительство «зеленой стены» планируется через 25 лет. Экологи считают, что успешная реализация проекта может стать примером для других стран, которые сталкиваются с проблемой опустынивания.

 

#Китай #строительство #деревья #стена

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