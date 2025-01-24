Мощный шторм приближается к Великобритании

В мире,США,Европа,Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В стране ввели «красный» уровень опасности

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил телеканал Sky News, в Великобритании в некоторых районах введен «красный» уровень погодной опасности из-за предстоящего шторма «Эовин», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Отмечается, что «красный» уровень будет действовать на территории части Шотландии и всей Северной Ирландии. На остальной территории Великобритании сохранится «желтый» и «оранжевый» уровни опасности. В Северной Ирландии при этом школам рекомендовали перенести уроки в дистанционный формат.

По данным телеканала, ожидается снег, ливень и ветер, порывы которого могут достигнуть 145 км/ч. Кроме того, существует риск образования торнадо.

Национальная группа по координации чрезвычайных ситуаций Ирландии в ходе брифинга для прессы заявила, что шторм станет одним из самых опасных в истории страны.

Ранее, в результате зимнего шторма на юго-востоке США от переохлаждения погибли 10 человек.

Сильные снегопады, ветер и гололёд — такая погода царит в восьми штатах, в том числе во Флориде, Луизиане, Техасе и Джорджии. Там объявили режим ЧС, передает NBC News.

Без электричества остались свыше 130 тысяч домов. Закрыты школы, по всей стране отменили порядка двух с половиной тысяч авиарейсов. Власти просят жителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

#Великобритания #погода #США #шторм #снегопад

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