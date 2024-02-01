Самая высокая продолжительность жизни казахстанцев отмечена в Астане

Общество, Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В акимате связывают это с повышением качества медпомощи в столице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Показатель продолжительности жизни за 2023 год по Астане стал самым высоким по стране – 77,3 лет. Об этом рассказала глава управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

В акимате отметили снижение общей смертности в Астане на 4,5%.

По данным городской администрации, за прошедший год в организациях ПМСП было проведено 10,5 млн приемов. Служба скорой помощи приняла 708 тыс. вызовов. В стационарах пролечили 194 тыс. пациентов, провели свыше 102 тыс. операций и приняли более 31 тыс. родов.

Особое внимание уделяется повышению квалификации медработников. В 2023 году за счет средств местного бюджета было обучено около 1 300 работников: 917 врачей и 382 средних медработника. Бесплатными лекарствами обеспечили порядка 151 тыс. пациентов.

Также в акимате отметили, что надежная и точная медицинская техника повышает качество медпомощи. Так, в 2023 году было закуплено более тысячи единиц новой медицинской техники.

– Существующая на сегодня инфраструктура здравоохранения не удовлетворяет потребности растущего населения. Для улучшения ситуации на ближайшие годы запланировано строительство 14 объектов здравоохранения, - сообщила Алия Рустемова.

Работа в данном направлении продолжится и в этом году, добавила она.

#Астана #статистика #акимат #медпомощь #жизнь #продолжительность

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